أسوس تكشف عن حواسب ZenBook جديدة بمعالجات إنتل الجيل الحادي عشر

كشفت شركة أسوس عن ستة حواسب جديدة من سلسلة Asus ZenBook تتميز باستخدامها معالجات الجيل الحادي عشر الجديدة من إنتل ، فضلاً عن تنوعها بحيث توفر لكل شريحة من المستخدمين جهازاً يلائمها.

ASUS ZenBook Flip S

وهو أنحف جهاز متحول في العالم بشاشة OLED وسماكة 13.9مم، كما يتميز بوزن خفيف 1.2 كجم فقط، وهو أحد إصدارات الشركة التي ترتكز على مشروع Athena من إنتل.

ويتميز الحاسب بشاشة تقدم بجودة عرض 4K UHD تدعم اللمس ونطاق واسع من التغطية اللونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3 gamut.

كما يدعم الجهاز قلم ASUS active stylus الجديد الذي سجل 4096 مستوى في الضغط.

استخدم في التصميم اللمسات النحاسية مع إطار من الألومنيوم، فواصل ErgoLift التي تدعم إنحناء الجهاز حتى 360 درجة، للإختيار بين أنماط عرض مختلفة أو وضع الجهاز اللوحي.

كما تأتي تقنية ASUS NumberPad 2.0viii في الجهاز لدعم إدخال سريع للبيانات، أيضاً يضم الجهاز لوحة مفاتيح من الحافة إلى الحافة لتقدم للمستخدم مساحة إضافية لتنفيذ مهام أكثر.

وتدعم أسوس جهازها بالجيل الحادي عشر الجديد من معالجات إنتل، مع معالج Core i7، ورسوميات Xe، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1تيرابايت في PCIe 3.0 في 4 SSD.

كما يتضمن ZenBook Flip S اثنان من منافذ Thunderbolt 4 USB-C، الجيل الأول من منفذ USB 3.2 فئة A، ومدخل HDMI، أيضاً يمكن للبطارية أن تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 15 ساعة.

ASUS ZenBook Flip 13

يأتي جهاز أسوس بسماكة 13.9 مم، ووزن 1.3 كجم، كما يأتي بحجم صغير وفواصل ErgoLift صممت بدقة لدعم إنحناء الجهاز حتى 360 درجة، لدعم عمل ZenBook Flip 13 كجهاز حاسب، أو جهاز لوحي، أو للتثبيت في زاويا عرض مختلفة.

ويضم جهاز ZenBook Flip 13 بطارية بسعة 67 Wh تدعم المسخدم بعمر شحن يصل إلى 14 ساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما تدعم تقنية ASUS USB-C Easy Charge المستخدم للإستفادة من مجموعة واسعة من الموصلات المميزة بمعايير USB-C، وUSB-C Power Delivery.

يأتي الحاسب بشاشة OLED تدعم خاصية اللمس بجودة NanoEdge FHD، كما تتوافق في العمل مع قلم ASUS الجديد الذي يدعم حتى 4096 مستوى في الضغط.

أيضاً يأتي بالجيل الحادي عشر الجديد من معالجات إنتل Core i7 مع كرت شاشة Xe، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في PCIe 3.0 SSD.

ASUS ZenBook S

هو من إصدارات أسوس المميزة هذا العام، والذي يتميز بتصميم فائق النحافة حيث يتميز بسماكة 15.7مم، ووزن 1.35 كجم، كما يأتي الجهاز بحجم شاشة 13.9 إنش، وأبعاد 3:2.

كما تأتي الشاشة بدقة 3.3K أو 3300 *2200 بيكسل، في شاشة NanoEdge PANTONE بخاصية اللمس، حيث تقدم الشاشة مساحة أكبر في العرض في تصميم صغير الحجم.

ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 67 Wh لعمر شحن يصل إلى 12 ساعة، أيضاً يتميز الجهاز بطلاء Jade Black الجديد الذي يجمع بين النحاس الأحمر الماسي وشعار ASUS على غطاء الجهاز لتصميم مميز، أيضاً تدعم فواصل ErgoLift التي تأتي بتصميم دقيق، مع تجربة مريحة للكتابة على لوحة المفاتيح التي تأتي من الحافة إلى الحافة.

أيضاً يأتي الحاسب بنظام تبريد محسن يدعم تدفق الهواء، كما يدعم هذا الإصدار أيضاً معالجات إنتل الجيل الحادي عشر الجديدة Core i7، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في PCIe 3.0 SSD في SSD4 M.4، كما يضم الجهاز مدخل HDMI بحجم كامل، والجيل الأول من منفذ USB 3.2 فئة A، مع اثنان من منافذ Thunderbolt 4 USB-C بسرعة فائقة، مع فتحة لقارىء MicroSD.

ASUS ZenBook 14 Ultralight

لا يتجاوز وزنه 980 جرامًا ، يجمع بين إمكانية التنقل والأداء السهل والأناقة، مما يجعله الخيار المفضل للمستخدمين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التنقل.

الحاسب مدعوم بمعالج إنتل Core i7 من الجيل الحادي عشر مزودًا ببطاقة رسومات Intel Iris Xe (UX435EAL) أو بطاقة رسومات منفصلة NVIDIA GeForce MX450 (UX435EGL)، حسب الطراز.

تم تجهيز الحاسب بشاشة بنسبة 100٪ sRGB ، تتميز بإطارات NanoEdge من أربعة جوانب فائقة النحافة تمنحها نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 92٪.

تم تصميم جهاز أسوس ZenBook 14 Ultralight ليقدم تجربة مستخدم رائعة ، مع ASUS NumberPad10 الاختياري لإدخال البيانات بسهولة ، ومفصلة ErgoLift لتجربة كتابة مريحة ، ومجموعة شاملة من منافذ الإدخال / الإخراج ، بما في ذلك منفذس Thunderbolt 4 USB-C، و USB 3.2 Gen 1 Type-A ، HDMI 2.0 ، وقارئ بطاقة microSD كما يشتمل على اتصال لاسلكي فائق السرعة من Intel WiFi 6 (802.11ax) المحسّن بتقنية ASUS WiFi Master.

ASUS ExpertBook B9

يتميز الحاسب بهيكل بسيط مصقول بدقة يبلغ وزنه 880 جرامًا لقابلية فائقة للحمل والتنقل. إنه مصمم للسفر مع بطارية تدوم طوال اليوم، وتصميم التخزين المزدوج، ومجموعة كاملة من منافذ الإدخال / الإخراج ، و ASUS NumberPad10 ومستشعر حركة المستخدم لتحسين كفاءة العمل أثناء التنقل.

صُنع جسم الحاسب من سبائك المغنيسيوم والليثيوم، وهو مدعوم بمعالج إنتل Core i7 من الجيل الحادي عشر مزود برسومات Intel Iris Xe و Intel WiFi 6 فائق السرعة، مما يوفر أداءً سريعًا في الحوسبة والشبكات والأداء الرسومي. تدعم محركات SSD المزدوجة تقنية RAID 0 و RAID 1 ، مما يوفر خيارات لنقل البيانات بشكل أسرع أو النسخ الاحتياطي الآمن للبيانات.

تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو المتقدمة إلغاء التشويش بالذكاء الاصطناعي للحصول على صوت فائق الوضوح وتكنولوجيا ASUS WiFi Master لاتصالات شبكة مستقرة.

ZenBook 14

كمبيوتر محمول جديد تمامًا قابل للتنقل يجمع بين الأداء الرائع وقابلية الحمل السهلة والمظهر الجميل. بوزن يصل إلى 1.19 كجم، يشتمل الحاسب على ASUS ScreenPad لتحسين الإنتاجية حيث يتم تحويل لوحة الفأرة إلى شاشة صغيرة لمسية تظهر اختصارات تطبيقات وأدوات ، وهو مدعوم بما يصل إلى معالجات إنتل Core من الجيل الحادي عشر مع بطاقة رسومات مدمجة Intel Iris Xe (UX435EA) أو بطاقة رسومات منفصلة NVIDIA GeForce MX450 (UX435EG)، حسب الطراز.

تتميز هذه الإضافة الأخيرة إلى سلسلة ZenBook Classic أيضًا بمجموعة كاملة من منافذ الإدخال / الإخراج: منفذا Thunderbolt 4 USB-C و USB 3.2 Gen 1 Type-A و HDMI 2.0 قياسي وقارئ بطاقة microSD ومقبس صوت.

يوفر ZenBook 14 شاشة NanoEdge من أربعة جوانب مع نسبة تبلغ 92٪ من الشاشة إلى الجسم ، ويتوفر بلونين جديدين Pine Gray و Lilac Mist.

ASUS ZenBook Flip 15

حاسب متعدد الاستخدامات من أسوس. تم اعتماد شاشة اللمس عالية التباين 4K UHD OLED NanoEdge من PANTONE للتأكد من دقة الألوان، وتوفر مجموعة ألوان DCI-P3 بنسبة 100٪ مع نسبة تباين 1,000,000: 1.

يتميز بمفصلة ErgoLift المصممة بدقة 360 درجة. يمنح التصميم الأنيق وفائق الصغر لجهاز ZenBook Flip 15 نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90٪. يدعم القلم ASUS Pen بمستويات ضغط 4096، مع تقنية ASUS WiFi Master لشبكة مستقرة، ويوفر اتصالاً شاملاً مع منافذ إدخال / إخراج متعددة، بما في ذلك Thunderbolt 4 USB-C.

يعمل معالج إنتل Core من الجيل الحادي عشر وما يصل إلى NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti من فئة الألعاب على تسريع الإنتاجية والإبداع أثناء التنقل.

ZenBook Pro 15

يعد أحدث طراز في سلسلة ZenBook Pro من أجهزة الكمبيوتر المحمولة القوية، وهو أيضًا أصغر كمبيوتر محمول مقاس 15.6 بوصة في العالم مزود بشاشة لمس 4K UHD OLED

يأتي الحاسب بتصميم ذو حواف نحيفة على شاشة اللمس NanoEdge 4K UHD OLED الساطعة والواضحة. يضمن النطاق اللوني الواسع 100٪ DCI-P3 درجات ألوان زاهية، ونسبة 88٪ من الشاشة إلى الجسم لتوفر مرئيات واسعة بالرغم من أنها أقل من غيرها؟

ZenBook Pro 15 مدعوم من الجيل العاشر من معالجات إنتل Core i7 و i5 من السلسلة H ، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت ، وبطاقة رسومات منفصلة NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti للحصول على أداء قوي، بالإضافة إلى إلى 1 تيرابايت PCIe 3.0 x4 SDD للتخزين فائق السرعة.

لتعزيز الإنتاجية، يشتمل ZenBook Pro 15 على أحدث ASUS ScreenPad ، وشاشة لمس ملونة ثانوية مقاس 5.65 بوصة مدمجة في لوحة اللمس المغطاة بالزجاج والتي تتيح التفاعل السهل عبر واجهة ScreenXpert 2.0 الجديدة الشبيهة بالهواتف الذكية.

يتميز حاسب أسوس ببطارية عالية السعة 96 وات ومجموعة شاملة من منافذ الإدخال / الإخراج ، بما في ذلك Thunderbolt 3 USB-C و USB 3.2 Gen 1 Type-A و HDMI 2.0 قياسي مقبس صوت وقارئ بطاقة SD.

توفر مفصلة ErgoLift المصممة بدقة وضعًا مريحًا للكتابة ، وهناك كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتسجيل الدخول بدون استخدام اليدين باستخدام Windows Hello. يوفر WiFi 6 (802.11ax) اتصالاً لاسلكيًا فائق السرعة معززًا بتقنية ASUS WiFi Master Premium لاستقرار اتصال قوي للغاية.

المصدر:

Asus