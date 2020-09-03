Shortcut Manager لإنشاء اختصارات للتطبيقات والأنشطة على شاشة أندرويد

بدون مُقدّمات Shortcut Manager هو مجرد تطبيق يتيح لك إنشاء اختصارات ملائمة لشاشتك الرئيسية، بحيث لا يمكنك فقط إنشاء الاختصارات الخاصة بك وتخصيصها لجميع تطبيقاتك العادية، ولكن يمكنك أيضًا إنشاء اختصارات للأنشطة خارج التطبيق، لذلك إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التخصيص للتطبيقات على شاشتك الرئيسية، أو كنت ترغب ببساطة في إنشاء اختصارات لوظائف تطبيقات معينة، فإن Shortcut Manager هو التطبيق الذي تبحث عنه.

بعبارة أخرى، مع تطبيق Shortcut Manager ستتمكّن من إنشاء اختصارات للتطبيقات والأنشطة والاختصارات الأخرى لنظام أندرويد، وهو بالمناسبة أيضًا تطبيق صانع لأيقونات التطبيقات، فضلًا على أنه مبدّل للتطبيقات على شاشتك الرئيسية.

فعلى سبيل المثال، يمكنك انشاء اختصار للاتصال المباشر بجهة اتصال، أو لإرسال رسالة نصية قصيرة، فضلًا عن وضع اختصارات للبلوتوث والواي فاي والموقع وغير ذلك الكثير.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق Shortcut Manager بنسختين الأولى مجانية والثانية متاحة للتحميل بسعر 0.99$، وطبعًا مع الأخيرة ستحصل على جميع قدرات التطبيق، عكس النسخة المجانية المحدودة.

تحميل النسخة المجانية من تطبيق ShortcutManager.

تحميل النسخة المدفوعة من تطبيق ShortcutManager.