يُحوّل تطبيق CocoFax الجديد هاتفك إلى جهاز فاكس مع تشفير بياناتك لأقصى حد

هناك الكثير من التطبيقات التي يمكن الاستعانة بها بدلًا من شراء الأجهزة، فعلى سبيل المثال، هناك تطبيقات الماسح الضوئي، وتطبيقات مكالمات الفيديو، وحتى تطبيقات تحويل الهاتف إلى موجّه لاسلكي والكثير من المجالات الأخرى، CocoFax أحدث هذه التطبيقات، والذي بواسطته ستُحوّل هاتفك الأندرويد إلى فاكس.

بالتالي يجعل تطبيق CocoFax إرسال الملفات عبر الفاكس بين الزملاء أمرًا سهلاً تمامًا كإرسال بريد إلكتروني واستلامه، ومعه ستتمكن من البدء بالإرسال إلى 189 دولة في العالم، ويمكنك حتى الحصول على رقم فاكس مجاني وإرسال ما يصل إلى 10 صفحات، وطبعًا هناك الاشتراكات التي توفّر لك إرسال العشرات من الصفحات.

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فما عليك سوى الاشتراك في نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا لتلقي رقم الفاكس المجاني الخاص بك، وهذه النسخة تختلف عن النسخة المجانية المحدودة، ثم باستخدام التطبيق، ابدأ رسالة بريد جديدة وأضف ملفاتك واكتب رمز بلد المستلم + رقم الفاكس + @ cocofax.net في الحقل “إلى”، ثم أرسلها، على أن تلقي رسائل الفاكس مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك، مما يلغي الحاجة إلى شراء أو صيانة جهاز فاكس ضخم عفا عليه الزمن.

ومن مميزات التطبيق، ميزة التخزين السحابي الغير محدودة، والتشفير التام، بالتالي يمكنك عرض جميع الفاكسات التي تم تبادلها من قبل في السحابة في أي وقت تشاء، أخيرًا، تطبيق CocoFax متاح للتحميل مجّانًا مع وجود اشتراكات لاستخدامه بكامل طاقته، ويمكنك تحميله عبر الرابط بالأسفل.



تحميل تطبيق CocoFax على أندرويد.