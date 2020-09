معالجات سنابدراجون سلسلة -4 ستدعم 5G في الهواتف الرخيصة (200$)

لم تكتفي شركة كوالكوم بأن تكون رقاقاتها هي السباقة لتقنية الجيل الخامس في الهواتف الراقية والمتوسطة، بل أنها وسعت العمل عبر سلسلة سنابدراجون -4 لتدعم الهواتف الرخيصة بتقنية 5G التي ستكون حاضرة بداية العام المقبل 2021.

وكانت عملاق أشباه الموصلات الأمريكية قد عملت خلال الفترة الماضية على توسيع رقعة دعم معالجاتها بمودمات الجيل الخامس الجيل المنفصلة بداية من سلسلة سنابدراجون 865 المخلصصة لهواتف الراقية إلى سلسلة -7 وسلسلة -6 كما في معالجاتها سنابدراجون 765 و690 ذوات السعر الأقل بالطبع والتي تستهدف بهما الشركة فئة الهواتف المتوسطة.

وفي إكمال سلسلة الدعم كانت خطوة الشركة الأخيرة بدعم الهواتف رخيصة الثمن برقاقات الجيل الخامس عبر سلسلة -4 هي الأكثر إثارة، حيث من المتوقع أن تكون الرقاقات متوافقة مع هواتف الأندرويد التي يترواح سعرها من 125- 250 دولار أمريكي كما جاء في تغريدة رئيس الشركة Cristiano R. Amon على حسابه الرسمي في توتير.

Great question. We expect to see prices ranging from $125 to $250 USD. Lots of phones 😉. In China, 5G price points can already address 60% of the market. With the new Snapdragon 4 in Q121, the transition from 4G to 5G will significantly accelerate globally.

— Cristiano R. Amon (@cristianoamon) September 3, 2020