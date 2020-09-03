سامسونج تطلق Galaxy Book Flex 5G مع أحدث معالجات إنتل الجيل الحادي عشر

أعلنت شركة سامسونج اليوم عن تحديث الحاسوب المحمول المتحول Galaxy Book Flex ليدعم تقنية الجيل الخامس مع إضافة أحدث معالجات إنتل الجيل الحادي عشر التي كشفت عنها بالأمس، وقد أطلقت على النسخة الجديدة Galaxy Book Flex 5G بدون تغيرات كبيرة بالاسم كما يظهر.

وبجانب إضافة أحدث معالجات إنتل ولأول مرة، فإن سامسونج قامت كذلك بإضافة كاميرا خلفية لأول مرة بأجهزتها لالتقاط صور للأخرين.

يأتي الجهاز مع تصميم نحيف وزوايا صغيرة حول الشاشة ويتيح الاستدارة بزاوية كاملة، كما يتوافق مع منصة Intel Evo الجديدة.

مزايا كثيرة تقدمها سامسونج مع Galaxy Book Flex 5G

يتميز Galaxy Book الجديد بوجود شاشة لمسية بقياس 13.3 بوصة ودقة FHD تدعم تحديث حتى 60 إطارًا في الثانية بوجود معالج رسومات Iris Xe المدمج مع معالجات إنتل الجيل الحادي عشر الجديد. ويضيف بطبيعة الحال خيارين من المعالجات هما Core i5 و Core i7، بجانب ذاكرة رام تصل حتى 16 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وقرص تخزين SSD NVMe بسعة 512 جيجابايت.

يضيف جهاز سامسونج المتحول كاميرا أمامية بدقة 720 بكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل ولأول مرة من الشركة كما ذكرنا.

سيدعم الجهاز كذلك تقنية الصوت من شركة AKG والقلم الذكي S Pen، ما يمنح المستخدمين مزايا إضافية لتحسين تجربة الاستخدام.

بالحديث عن المواصفات الأخرى، فسيكون هناك دعم لتقنية الجيل الخامس وتقنية Wi-Fi 6 وبلوتوث 5.1، وتقنية Wi-Fi Direct.

وسيحوي Galaxy Book Flex 5G كذلك منافذ Thunderbolt 4، USB-C، USB 3.0، وHDMI، فضلًا عن منفذ سماعة 3.5مم، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية Micro SD و UFS، بالإضافة إلى منفذ شريحة اتصال. كما سيضيف بطارية 69.7 واط.

وسيعمل هذا الحاسوب المحمول مع نظام تشغيل ويندوز 10 وسيضيف الحماية عبر بصمة الأصبع بفضل مستشعر البصمة الموجود معه.

المصدر:

Samsung