جيميل يدعم أخيرًا إضافة مستملين تلقائيًا عبر إشارة “@” في أندرويد

تأتي منصة البريد الإلكتروني جيميل “Gmail” على الويب بالكثير من الحيل التي تجعل من أمر إرسال الرسائل الإلكترونية أقل صعوبة وأكثر سرعة، ومع ذلك، العديد من الحيل المهمة غير حاضرة في تطبيق الخدمة على الهواتف المحمولة، فعلى سبيل المثال، قبل عامين أصبح جيميل على الويب يدعم الإشارات “@”، والآن وصلت الميزة لتطبيق الخدمة على أندرويد، ومع ذلك، ليس الجميع قادر على استخدامها، على الأقل في الوقت الحالي.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، فيمكنك البدء في كتابة اسم المستلم بعد إشارة “+” أو “@” لرؤية قائمة بالأشخاص المطابقين كما هو موضّح في الصورة أدناه، أنت بدورك اختر المستلمين المستهدفين من قائمة جهات الاتصال الظاهرة لك.

أخيرًا، هذا الدعم متاح حاليًا فقط لعملاء G Suite، بالتالي أصحاب الحسابات الشخصية لن يتمكنوا من الاستفادة منها في الوقت الحالي، ومع ذلك، هذه خطوة يُفهم منها أن الدعم قادم لا محال، ومن المتوقع أن يكون خلال الفترة القليلة القادمة.

المصدر:

جوجل.