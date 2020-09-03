أقل من عام على تعيينه .. استقالة المدير التنفيذي لـ HTC لأسباب عائلية شخصية

أعلنت شركة HTC عن استقالة رئيسها ومديرها التنفيذي الحالي Yves Maitre وذلك لما أسماها “أسباب شخصية” بالرغم من تعيينه قبل أقل من سنة.

وأصبحت رئيسة مجلس الإدارة والشريكة المؤسس Cher Wang مرة أخرى كمدير تنفيذي للشركة حتى يتم تعيين شخص آخر.

وبحسب البيان الرسمي من HTC، فإن مديرها التنفيذي الفرنسي قضى 11 شهراً بعيداً عن أسرته المقيمة في أوروبا بسبب قيود السفر الدولية التي فرضت نتيجة جائحة كورونا، ولهذا تقدم بطلب استقالته.

خلال فترة إدارة Maitre، ركّزت الشركة على تسريع جهودها وتعزيز تواجدها في سوق منتجات وخدمات اولاقع الافتراضي حيث تم توسيع عائلة منتجات Vive Cosmos وتعمل الشركة على الجيل الجديد بتصميم مدمج أكثر.

كما أطلقت الشركة حزمة Vive XR Suite للتركيز على خدمات ومنتجات الواقع الافتراضي الموجهة للشركات، حتى أن HTC أطلقت أول هاتف لها يدعم شبكات الجيل الخامس وهو U20.

بالرغم من كل هذا النشاط خلال أقل من عام، لم تصل HTC بعد إلى الربحية، وبلغت خسائرها الربع الماضي نحو 62 مليون دولار وهي أكبر من خسائر الربع السابق 57 مليون دولار، بالرغم من جولتي تسريع للعمالة وخفض للتكاليف.

المصدر:

Engadget