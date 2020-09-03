آيسر تكشف عن الحاسوب المحمول المتحول Spin 7 بمعالج كوالكوم ودعم الجيل الخامس

أعلنت شركة آيسر اليوم عن الحاسوب المحمول المتحول Spin 7 والذي يأتي مع معالج كوالكوم Snapdragon 8cx Gen 2 ليكون من أوائل الأجهزة التي تعمل بهذا المعالج المطور عن الجيل السابق، وهو ما ساعد الجهاز على تقديم دعم تقنية الجيل الخامس بفضل الرقاقة المدمجة بالمعالج.

وبتقديمه دعم الجيل الخامس، فإن حاسوب آيسر الجديد سيوفر الدعم لتقنيات الاتصال mmWave و sub-6 للحصول على السرعة المناسبة.

يتميز الحاسوب المحمول المتحول الجديد Spin 7 بتصميم نحيف للغاية وحواف صغيرة مع قدرة على الاستدارة 360 درجة مع يساعد في استخدامه كحاسوب محمول أو جهاز لوحي في نفس الوقت، خاصة وأنه يضم شاشة بقياس 14 بوصة من نوع IPS بدقة FHD تدعم خاصية اللمس وكذلك القلم الذكي للحصول على تجربة أفضل. كما أن الشاشة محمية بطبقة غوريلا غلاس لتمنح صلابة أكثر للمستخدمين.

ويضيف الجهاز الجديد قدرات صوتية عالية بفضل تقنية Dolby Audio، ويقدم بطارية تستمر حتى 24 على شحنة واحدة وفقًا للشركة.

سيعمل حاسوب آيسر المحمول بنظام تشغيل ويندوز 10 من مايكروسوفت ما يعني قدرات أعلى من الأجهزة بمعالجات كوالكوم بنظام كروم.

لم تنشر الشركة الكثير من التفاصيل الأخرى حول الجهاز على موقعها الإلكتروني، ومن المنتظر معرفة المزيد وقت الإطلاق.

بدورها، لم تكشف الشركة التايوانية عن موعد إتاحة هذا الجهاز في السوق ولا حتى السعر الذي سيأتي معه عند إطلاقه.

المصدر:

Acer