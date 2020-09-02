متصفح سامسونج إنترنت 13 يدخل المرحلة التجريبية وهناك الجديد

يُعدّ متصفح سامسونج إنترنت “Samsung Internet” أحد أفضل متصفحات أندرويد، كونه يجمع بين محرك البحث كروميوم وبين واجهة قابلة للتخصيص بالكامل محاذاة بالدعم المحدود للإضافات، وفي يونيو الماضي، وصل الإصدار الرئيسي للمتصفّح لجميع مستخدمي أندرويد، والآن هناك إصدار جديد يتجهّز الدخول لمرحلة الاختبار.

فيما يتعلق بالجديد، فقد تم تحديث محرك كروميوم من الإصدار 79 إلى 83، وهذا يعني أن معظم واجهات برمجة التطبيقات الجديدة وإصلاحات الأمان في كروم 80 و 81 و 82 و 83 يجب أن تكون موجودة، بالتالي فخاصية Web Share API 2 ستكون مدعومة في هذا الإصدار، التي بدورها ستسمح لتطبيقات الويب بإرسال الملفات إلى تطبيقات أندرويد الأصلية.

كما وأضافت سامسونج أيضًا عددًا قليلاً من واجهات برمجة التطبيقات الجديدة للإضافات لاستخدامها، بما في ذلك webRequest (الأكثر استخدامًا بواسطة أدوات حظر المحتوى) والبروكسي وملفات تعريف الارتباط والتاريخ.

هناك أيضًا بعض الميزات المرئية للمستخدم. سيظهر الآن وضع إشارة مرجعية على الصفحة بزر تحرير في رسالة التأكيد، بحيث يمكنك تغيير العنوان والتفاصيل الأخرى بسرعة دون العثور عليها في قائمة الإشارات المرجعية. على الأجهزة اللوحية (أو الهواتف التي تم تمكين خيار شريط علامات التبويب بها) ، أصبح لعلامات التبويب الآن شكل أكثر تقريبًا.

أخيرًا، يتضمن متصفح سامسونج إنترنت Samsung Internet 13 بعض الإعدادات الجديدة، بحيث يمكنك الآن تمكين وضع التباين العالي في نفس الوقت مع الوضع المظلم، وهناك خيار لإخفاء شريط الحالة أثناء التمرير، وسيكون هناك زر لتحرير الإشارات المرجعية، في الختام، هذا الإصدار متاح حاليًا على صفحة التطبيق التجريبية في المتجر من هنا، أو يمكنك الحصول عليه عبر APK من هنا.

المصدر:

Samsung Internet Developers.