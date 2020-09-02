عملاقة المعالجات إنتل تطلق شعارها الجديد

استغلت إنتل مؤتمرها اليوم والذي كشفت فيه عن الجيل الحادي عشر من معالجاتها، بأن أعلنت عن شعارها الرسومي الجديد، وهو ثالث تغيير للشعار في تاريخ الشركة.

في الشعار الجديد استغنت إنتل عن الدائرة التي تحيط بكلمة Intel ما يجعله أبسط، كما أن هناك تغيير بشكل كتابة حرفي n و l مع الحفاظ على نفس اسلوب كتابة حرف t المقطوعة من الأعلى.

التخلي عن الدائرة ليس موضوعاً جمالياً بصرياً فحسب، بل يعكي توجه الشركة نحو التبسيط في كل شيء، بدءاً من معالجات المخدمات Xeon إلى شرائح الذاكرة Optane.

ووضعت إنتل شعارها الجديد على مجموعة المنتجات والمعالجات الجديدة التي كشفت عنها اليوم، كذلك ظهر على موقعها الرسمي.

يذكر أن أول شعار رسمي حصلت عليه إنتل كان عام 1968 واحتفظت به طويلاً حتى عام 2006 عندما غيرته وأضافت له الدائرة المحيطة به، والآن أطلقت الشعار الجديد ليعكس هوية وتغييرات جديدة في الشركة ومنتجاتها.