شركة ZTE تطلق Axon 20 5G أول هاتف بكاميرا سيلفي تحت الشاشة

دائماً الابتكارات الجديدة تأتينا من الشركات الصينية غير المعروفة على نطاق واسع مثل ZTE التي كشفت عن أول هاتف ذكي يحمل كاميرا سيلفي تحت الشاشة Axon 20 5G. أي ليس هناك ثقب أو قطرة أو أي فتحة خاصة بالشاشة، بالتالي تكون الشاشة على كامل مساحة الواجهة.

Axon 20 5G يعتبر من هواتف الفئة المتوسطة ومع ذلك لديه كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل واستخدمت الشركة مواد عالية الشفافية للسماح للكاميرا بالعمل بدون أن تتأثر الصورة بما يغطيها من مواد الشاشة.

كما تم إجراء تعديلات برمجية على خوارزميات التصوير في الكاميرا لإزالة أي تأثير محتمل لطبقات الشاشة التي تغطيها.

قياس الشاشة كبير نسبياً حيث يصل إلى 6.92 بوصة وهي من نوع OLED وتحوي ضمنها حساس البصمة.

استخدمت الشركة معالج سناب دراغون 765G الذي يتيح استخدام هيكل نحيف للغاية أقل من 8 ملمتر ويدعم شبكات الجيل الخامس مع بطارية 4220 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع 30 واط.

اهتمت الشركة بكاميرات الهاتف، ففي الخلف كاميرا أساسية 64 ميجابكسل وكاميرا عريضة 8 ميجابكسل وكاميرا عمق 2 ميجابكسل وحساس ماكرو.

يتوفر الهاتف بخيارين 6/128 غيغابايت و 8/256 غيغابايت لكل من الذاكرة العشوائية والتخزين مع دعم منفذ بطاقات الذاكرة.

سيتوفر هاتف ZTE في الصين حالياً بسعر يبدأ من أقل من 350 دولار، ولا معلومات عن موعد توفره حول العالم.

المصدر:

XDA Developers