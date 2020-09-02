سامسونج تكشف عن A42 5G أرخص هاتف يدعم الجيل الخامس

هاتف جالكسي A42 5G من سامسونج يأتي ليكون أرخص هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس في العالم حتى الآن.

إن كنت تود الاستفادة من السرعة الكبيرة التي توفرها شبكات الجيل الخامس إن أصبحت متاحة في بلدك، فإن الهواتف التي تدعمها هي فقط الرائدة باهظة الثمن، لكن شركة سامسونج لديها الحل دائماً، حيث كشفت عن هاتف جالكسي A42 5G وهو أرخص هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس.

لم تفصح سامسونج بدقة عن كافة المواصفات الفنية للهاتف، فقط لدينا الصورة الرسمية وبعض التفاصيل، وتعد الشركة أنها مع قرب إطلاقه نهاية العام ستكشف عن كل شيء.

يأتي هاتف جالكسي A42 5G بشاشة 6.6 بوصة من نوع OLED لم يكشف بعد عن دقتها إلا أن سابقه A41 كان يدعم 1080P لذا على الأرجح ستكون مثلها.

استخدمت سامسونج أربعة كاميرات من الخلف، وهو أكثر مما يوفره هاتفها A31، لكنها لم تكشف أيضاً عن دقتها.

كما تلاحظون مازالت الكثير من التفاصيل غير معلنة، بما فيها السعر، لكنه بكل تأكيد سيكون أرخص بفارق كبير عن الهواتف الحالية التي تدعم شبكات الجيل الخامس، وحتى سيكون أرخص من هاتف جالكسي A51 5G الذي يعتبر حالياً أرخص هاتف من سامسونج يدعم الجيل الخامس.

كانت الشركة الكورية قد كشفت بالأمس عن مواصفات ومزايا هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold2 مع نسخة خاصة بتصميم علامة الأزياء الشهيرة توم براون.

المصدر:

CNet