تطبيق صور جوجل يحصل على محرر فيديو محدّث مع العديد من المميزات الجديدة

حصل تطبيق صور جوجل على تحديث جديد لمستخدمي iOS فقط، ومعه أضاف محرر فيديو مُحدّث مع العديد من الميزات الجديدة، والتي أبرزها القدرة على قص مقاطع الفيديو وإضافة عوامل تصفية واقتصاص وإجراء تعديلات مثل التعرض والتباين والتشبّع.

بدوره، ستعمل خيارات محرر الفيديو الجديدة بشكل مشابه لأدوات تحرير الصور الموجودة، وما عليك سوى النقر على الزر “تعديل” عند معاينة مقطع فيديو، وسيتم نقلك إلى المحرر الجديد الذي يضيف عدة علامات تبويب جديدة، وستُلاحظ هناك مجموعة متنوعة من الفلاتر، بما في ذلك فلتر التحرير التلقائي الذي يُعدّل الفيديو بذكاء دون تدخلك.

أما فيما يتعلّق بعناصر التحكم في الضبط اليدوي، فسوف تجدها مُقسّمة إلى قائمة وتتضمّن خيارات مثل ” التعرّض والتباين وموازنة اللون الأبيض والظلال، وحتى ضبط التشبع والدفء للألوان وأكثر من ذلك بكثير”.

وليس هذا فحسب، بل أضاف التحديث أيضًا مجموعة من الخيارات المتنوعة لقائمة القص، والتي من المفترض أن تساعد عند تحويل الفيديو لمشاركته على منصات الوسائط الاجتماعية على رأسها إنستجرام، مع وجود خيارات القص اليدوي.

أحيرًا، هذه الميزات مشابهة للميزات التي تمت رؤيتها في المحرر المُعاد تطويره لنظام أندرويد المُنتظر الإعلان عنه، وبما أن جوجل قد أتاحته على iOS، فمن المحتمل أن لا يكون الإطلاق لمستخدمي أندرويد بعيدًا.

تحميل تحديث صور جوجل على iOS.