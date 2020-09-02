إنفيديا تتعاون مع Epic Games لدعم فورتنايت بمرئيات مذهلة بفضل تقنيات تتبع الأشعة

أعلنت شركتا إنفيديا “NVIDIA” و Epic Games عن أن لعبة فورتنايت – إحدى ألعاب Battle Royale واللاتي تضم أكثر من 350 مليون لاعب حول العالم – أضافت دعم تتبع الأشعة في الوقت الفعلي مع تقنيات NVIDIA DLSS المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات رائدة أخرى.

ظهرت اللعبة اليوم كجزء من حدث خاص حول معالجات GeForce، حيث كشف مؤسس إنفيديا والرئيس التنفيذي جينسن هاونغ النقاب عن وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 30 Series الجديدة.

وقال مات ووبلينغ، نائب رئيس التسويق في قسم GeForce في إنفيديا: “تعمل Epic Games على تحويل فورتنايت، التي تعد بالفعل إحساسًا بالثقافة الشعبية، إلى عرض لكيفية تحسين الألعاب التنافسية مع التكنولوجيا”. وأضاف: “لاعبو فورتنايت على وشك تجربة المرئيات المذهلة للمستوى التالي من تتبع الأشعة، ومعدلات الإطارات المسرعة بالذكاء الاصطناعي التي تدعمها NVIDIA DLSS، ومجموعة تقنيات الرياضات الإلكترونية الجديدة بزمن استجابة منخفض NVIDIA Reflex.”

تقول إنفيديا أن وحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX تُعد الوحيدة في السوق التي تدعم تقنية تتبع الأشعة والذكاء الاصطناعي. وسيختبر اللاعبون هذه الميزات في جميع أوضاع فورتنايت، وكذلك في خريطة وضع Creative جديدة خاصة تسمى RTX Treasure Run، والتي تم تصميمها خصيصًا لتسليط الضوء على تتبع الشعاع.

من جانبه، قال ماركوس واسمر، المدير الهندسي للرسومات في Epic Games: “إن سلسلة GeForce RTX 30 هي شهادة على تفاني إنفيديا في تتبع الأشعة والذكاء الاصطناعي”. وأردف: “الجيل الثاني من تتبع الأشعة، والاستخدام المبتكر للذكاء الاصطناعي مع DLSS، وزيادة الأداء الخام الكبيرة تجعل من سلسلة GeForce RTX 30 قوة رائعة حقًا لتقنية الرسوميات في الألعاب.”

تتبع الأشعة مع فورتنايت

ستضيف لعبة فورتنايت أربع ميزات لتتبع الأشعة لتجربة ألعاب غامرة أكثر. وتشمل:

انعكاسات تتبع الأشعة : تعيد إنشاء طريقة انعكاس الضوء على الأسطح اللامعة والمعدنية، بما فيها المرايا الطبيعية الناعمة مثل زجاج النوافذ والأسطح الخشنة مثل المعدن المصقول.

ظلال تتبع الأشعة : نماذج تظليل دقيقة على العديد من الأسطح مع تحسين تفاصيل السطح ، وإصلاح المشكلات المرتبطة بتقنيات الظل التقليدية.

الإضاءة العالمية بتتبع الأشعة : تحسب إضاءة العالم بدقة متزايدة بشكل كبير، مما يضيء بيئات فورتنايت واللاعبين والشخصيات بتفاصيل غير مسبوقة وإخلاص ووضوح.

الانسداد المحيط بتتبع الأشعة: حيث تلتقي الأشياء أو الأسطح يتم حجب الضوء، مما يؤدي إلى إنشاء ظلال دقيقة يمكنها إبراز أدنى تفاصيل السطح.

أخيرًا، سيضيف تتبع الأشعة مستوً جديدًا من التفاصيل والواقعية إلى Battle Royale و Creative و Save the World في فورتنايت.

NVIDIA Reflex

تعد فورتنايت واحدة من أولى الألعاب التي تدعم NVIDIA Reflex، والتي تقيس وتقلل من زمن الاستجابة. يتيح Reflex للاعبين تحسين الاستجابة وزيادة دقة التصويب وضبط نظامهم للمعركة.

وتعليقًا على ذلك، يقول نيك بنواردن، نائب رئيس الهندسة في Epic Games: “تزود تقنية NVIDIA Reflex المطورين بميزات جديدة لتقليل زمن الاستجابة في ألعابهم. إننا نشهد استجابة ممتازة وتحكمًا في اللعب في فورتنايت التي تعمل على سلسلة GeForce RTX 30.”

يُعد وقت استجابة النظام هو الوقت الذي يستغرقه ظهور إجراءات اللاعب على شكل وحدات بكسل على الشاشة ويحدد كيف تبدو اللعبة. في ألعاب مثل فورتنايت، يقلل وضع زمن الاستجابة المنخفض NVIDIA Reflex ديناميكيًا زمن الاستجابة بنسبة تصل إلى 42% في سيناريوهات مرتبطة بوحدة معالجة الرسومات.

خريطة Fortnite RTX Treasure Run تسلط الضوء على تتبع الأشعة

تعاونت إنفيديا و Epic مع أفضل صانعي فورتنايت للعمل على خريطة RTX Treasure Run الجديدة، والتي تسلط الضوء على التقنيات المضافة في اللعبة. تبدأ الخريطة مع نزول اللاعبين عند مدخل المتحف حيث يتم تحديهم في عملية البحث التي تسلط الضوء على تأثيرات مختلفة لتتبع الأشعة.

وعلى طول الطريق، يمكن للاعبين استكشاف قاعة المرايا، قلعة العصور الوسطى، والغابة وتسلق تمثال عملاق، واستكشاف معمل علمي متقلص للكشف عن معظم الكنوز في أقل فترة زمنية. وسيدعم RTX Treasure Run قريبًا.

ستتوفر الميزات الجديدة قريبًا في Fortnite Chapter 2 الموسم الرابع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية لتجعل من اللعبة عنوانًا رائدًا لتقنيات ألعاب الجيل التالي.