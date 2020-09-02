آبل ترفع أسعار التطبيقات في متجرها السعودي بسبب ضريبة القيمة المضافة

أجرت شركة آبل تعديلات على أسعار التطبيقات في عدد من دول العالم بينها المملكة العربية السعودية بسبب الضرائب الجديدة المطبقة فيها وذلك يشمل أسعار شراء التطبيقات وكذلك الشراء ضمنها كدفع الاشتراكات وشراء المحتويات والإضافات وغيرها.

وشملت الزيادة عدة دول مثل تشيلي 19%، المكسيك 16%، المملكة العربية السعودية ارتفعت من 5 إلى 15%، تركيا 7.5% ضريبة الخدمات الرقمية إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 18%.

وسيلاحظ المطورين التعديلات التي أجرتها آبل مباشرة في لوحة تحكم مبيعاتهم. كذلك هناك تعديلات في عدة دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة لإضافة ضرائب الخدمات الرقمية أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة.

يأتي هذا التعديل من آبل بزيادة الأسعار لتحاكي الزيادة التي حصلت في ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات حيث تم رفعها من 5% إلى 15% بداية يوليو الماضي.

المصدر:

macrumors