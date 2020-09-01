لينوفو تكشف عن لابتوب الألعاب Legion Slim 7i بسعر 1,330 دولار أمريكي

كشفت شركة لينوفو عن لابتوب الألعاب الجديد Legion Slim 7i حيث يأتي بهيكل هو الأنحف على الإطلاق على مستوى سلسلة حواسيب الألعاب المحمولة من الشركة.

تفاصيل العتاد والسعر

Legion Slim 7i يأتي بمعالج إنتل الراقي من الجيل العاشر Core i9 HK متوافق مع وحدة تخزين SSD بسعة قصوى 2 تيرا بايت وذاكرة وصول عشوائي ” رام ” تصل بحد أقصى 32 جيجا بايت.

شاشة اللابتوب تأتي بقياس 15.6 بوصة لكن بخيارين الأول بدعم تقنية عرض 4K مع معدل تحديث 60 هيرتز وقوة سطوه 600 نت والثاني FHD مع معدل تحديث 144 هيرتز وكلا الشاستين تدعمان Dolby Vision.

ويبلغ وزن Slim 7i أربعة باوندات أي 1.8 كيلو جرام في حين أنه مدعم بنظام رسومات إنفيديا المتطور ” Optimus ” بخيارات تصل بأقصاها إلى دعم معالج رسومات GeForce RTX 2060 مع تقنية Max-Q.

وبفضل تقنية معالجات إنفيديا المتطورة يمكن للابتوب ألعاب لينوفو التبديل بين وضع استهلاك الطاقة الأدنى والأقصى في بضع لحظات والدفع نحو أداء عالي لبطاقة الرسومات عند الحاجة، مما يساعد بالحفاظ وتحسين أداء البطارية والوصول لمعدل إطارات أعلى أيضاً.

وللتوضيح أكثر فإن البنية القائمة عليها هذه التقنية ” Max-Q Dynamic Boost ” تسمح للنظام بنقل الطاقة من المعالج المركزي إلى معالج الرسومات أثناء النشاطات والعبء الثقيل كالألعاب مثلاً مما يؤدي إلى زيادة في سرعة الأداء بنسبة تصل 10%.

وأخيرا يمكن الحديث عن لوحة المفاتيح المضيئة ” TrueStrike ” التي تضفي بعداً عملياً وجمالياً للجهاز، هذا مع تدعيم الشركة لزر التشغيل بقارئ بصمة إصبع مدمج وكذلك غالق للكاميرا لزيادة الأمان والحفاظ على الخصوصية.

ويبدأ سعر اللابتوب من 1,329 دولار أمريكي بالمواصفات المعيارية ويزداد وفقاً لرغبة المستخدم وتخصيصاته، بينما سيكون متوفراً في السوق العالمي مع دخول أكتوبر المقبل.

المصدر

Engadget