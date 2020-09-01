سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy Z Fold2 بتصميم جديد وتحسينات في الأداء 

رفعت شركة سامسونج الستار عن هاتف Galaxy Z Fold2 القابل للطي الذي يمثل الجيل الجديد للهواتف القابلة للطي للشركة الكورية. حيث يأتي مع تصميم أنيق وشاشة أكبر وأقوى داخليًا وهيكل أقوى للحفاظ على سلاسة الأداء، وسيضيف الهاتف نسخة خاصة بالتعاون مع علامة الأزياء العالمية توم براون Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال الدكتور تيم روه، رئيس ومدير وحدة الاتصالات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونج: “إن عنصري الابتكار والإبداع هما أكثر ما يميز رحلتنا لتطوير الجيل التالي من الهواتف المحمولة. وقد حرصنا خلال عملية تطوير هاتف Samsung Galaxy Z Fold2، على الاستماع عن كثب إلى تعليقات المستخدمين للتأكد من إدخال ميزات وتحسينات ذات مغزى تضمن توفير تجارب جديدة وفريدة من نوعها للمستهلكين الأعزاء. وسنتمكن من خلال شراكاتنا الرائدة مع كل من جوجل ومايكروسوفت من تحقيق هدفنا المتمثل بوضع معايير ومفاهيم جديدة لإمكانيات وقدرات الأجهزة المحمولة”.

مزايا هاتف سامسونج Galaxy Z Fold2

يأتي الهاتف مع شاشة خارجية من نوع Infinity-O مقاس 6.2 بوصة، ويضيف شاشة داخلية زجاجية من نوع Ultra Thin Glass قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة مع حواف أقل وسرعة تحديث 120 هرتز.

وسيحوي كذلك معالج ثمانى النوى بتقنية 7 نانومتر مع ذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بخيارين 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

ويقدم هاتف Galaxy Z Fold2 كاميرا ثلاثية بالخلف بعدسات بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، بجانب كاميرا أمامية في الجهة الخارجية وكاميرا أمامية داخلية بدقة 10 ميجا بكسل، وتدعم كاميرا الهاتف أوضاع مثل Pro Video وSingle Take وBright Night وNight Mode لتحسين تجربة التصوير.

كما يحوي هاتف سامسونج مكبرات صوت مزدوجة عالية الديناميكية لتحسين التجربة الصوتية للمستخدمين أثناء العمل على الهاتف.

ويضيف بطارية بقوة 4,500 مللي أمبير/ ساعة ودعم الشحن السريع والشحن العكسي، بجانب دعم تقنية Samsung DeX لاسلكيًا، ودمج تقنية UWB (النطاق الواسع للغاية) في الجهاز مما يجعل مشاركة الملفات والوسائط سلسة للغاية باستخدام ميزة مشاركة الملفات عن قرب Nearby Share.

وبعد المشاكل التي ظهرت في الجيل الأول، تقول سامسونج أن تصميم الهاتف الجديد يضيف تقنية المفصلة المخفية Hideaway Hinge، والتي تتناسب بسلاسة مع هيكل الجهاز وآلية CAM، حيث تتيح تثبيت الهاتف بشكل مستقل لدعم جميع التجارب الجديدة للوضع المرن. كما يستخدك الهاتف تقنية الكنس، التي تم تقديمها لأول مرة على هاتف Galaxy Z Flip، داخل الفجوة بين الجسم ومفصلة الغلاف لصد الغبار والجزيئات، وتأتي المساحة المخصصة لهيكل الكنس أصغر من تلك الموجودة في هاتف Galaxy Z Flip.

وتتيح سامسونج إمكانية تغيير ألوان مفصل الهاتف بتوفير 4 خيارات؛ تشمل فضي معدني، ذهبي معدني، أحمر معدني، وأزرق معدني.

إنتاجية أكبر بتعدد المهام

تُعد قدرات هاتف سامسونج الجديد في تعدد المهم من أبرز الملامح، حيث أصبح بإمكان المستخدمين التمتع بالعمل على أكثر من تطبيق في نفس الوقت، أو استعراض بعض التطبيقات بطريقة مختلفة أشبه للحواسيب وليس الهواتف الذكية وخاصة تطبيقات جوجل ومايكروسوفت.

تقول سامسونج أن المستخدمين بإمكانهم الآن فتح ملفات متعددة من التطبيق ذاته في الوقت نفسه وعرضها متجانبة، وكذلك استخدام قائمة النوافذ المتعددة المحسّنة لفتح تطبيقات متعددة في وقت واحد من خلال دمج ميزتي App Pair و Edge Panel للاستمتاع براحة إضافية.

كذلك يمكن ببساطة سحب النصوص والصور والمستندات من تطبيق إلى آخر لنقلها بشكل فوري لتطبيق مختلف من خلال ميزة السحب والإفلات عند فتح تطبيقين في ذات الوقت. ويمكن أيضًا التقاط الشاشة بسرعة في تطبيق واحد ونقل الصورة الملتقطة إلى تطبيق آخر بسلاسة باستخدام ميزة Split Screen Capture.

التحسينات على تجربة الاستخدام ستشمل تطبيقات مثل: سبوتيفاي، جيميل، يوتيوب، وكذلك حزمة تطبيقات Microsoft Office 365.

Galaxy Z Fold2 Thom Browne

تستمر شراكة سامسونج مع علامة الأزياء العالمية توم براون “Thom Browne”، لتقدم لنا الآن النسخة الخاصة Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition بعدد محدود – 5,000 نسخة. وذلك بعد النجاح الذي حققه إصدار Galaxy Z Flip Thom Browne Edition. والتي ستصاحبها مجموعة ملحقات متشابهة بالتصميم.

توفر هذه النسخة تصميم مع شريط بألوان ثلاثة على طول الهاتف. وكذلك ثيمات وواجهة مستخدم مختلفة مع النظام؛ أهمها شاشة القفل الجديدة وفلتر الصور الحصري.

وتشتمل مجموعة Thom Browne على هاتف Galaxy Z Fold2، ساعة Galaxy Watch3 الذكية، وسماعات Galaxy Buds Live اللاسلكية، فضلًا عن مجموعة من الملحقات المستوحاة من تصميم توم براون.

التوفر والسعر

سيتوفر هاتف Galaxy Z Fold2 باللونين الأسود والبرونزي في 18 سبتمبر 2020، وسيتم فتح الطلب المسبق بداية من اليوم 1 سبتمبر 2020 في أسواق مختارة. فيما ستتوفر خيارات مخصصة للمستخدمين على الموقع الإلكتروني بأربعة ألوان مميزة للمفصلة: فضي معدني، ذهبي معدني، أحمر معدني وأزرق معدني.

سيأتي هاتف Galaxy Z Fold2 بسعر يبدأ من 1,999 دولارًا أمريكيًا، فيما ستأتي حزمة Galaxy Z Fold2 Thom Browne بسعر 3,299 دولارًا أمريكيًا.