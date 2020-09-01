إيرادات زووم تقفز إلى 355% في الربع الثاني لتصل 664 مليون دولار

أعلنت شركة زووم “Zoom“، المزودة لخدمات مكالمات الفيديو والمؤتمرات، اليوم عن إيرادات الربع المالي المنتهي في 31 يوليو 2020.

وقد شهدت الشركة الأمريكية تحقيق نقلة كبيرة في الإيرادات مع تحقيق 663.5 مليون دولار أمريكي، وبنمو قدره 335%.

وبهذا الشأن، تحدث إريك يوان: “تتحول المؤسسات من معالجة احتياجات استمرارية الأعمال الفورية إلى دعم مستقبل العمل من أي مكان، والتعلم من أي مكان، والاتصال من أي مكان عبر استخدام منصة “زووم”. ونحن في زووم، نسعى جاهدين لتقديم تجربة اتصال عالمية المستوى وخالية من الخلل وآمنة لعملائنا عبر المواقع والأجهزة وحالات الاستخدام، حيث أدت قدرتنا على إبقاء الناس في جميع أنحاء العالم على اتصال، إلى جانب التنفيذ القوي لدينا، إلى نمو الإيرادات بنسبة 355٪ على أساس سنوي في الربع الثاني ومكنتنا من زيادة توقعات الإيرادات لدينا إلى ما يقرب 2.39 مليار دولار بدلًا من 2.37 مليار دولار في السنة المالية لعام 2021، أو بزيادة من 281٪ إلى 284٪ بمعدل زيادة على أساس سنوي.”

نتائج مبهرة من زووم ساهم بها كوفيد-19

بينما بلغ إجمالي إيرادات زووم في الربع الثاني 663.5 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 355٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، كان الدخل من العمليات والهامش التشغيلي قد وصل 188.1 مليون دولار أمريكي مقارنة 2.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني للعام المنصرم.

فيما ارتفع الدخل من العمليات ليصل مليون دولار أمريكي مقارنة مع 20.7 مليون دولار أمريكي بالربع الثاني للعام المالي السابق.

وقد وصل صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين 185.7 مليون دولار أمريكي، أو 0.63 دولار أمريكي للسهم الواحد.

وتقول الشركة أن إجمالي النقد اعتبارًا من 31 يوليو 2020 وصل 1.5 مليار دولار، فيما بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 401.3 مليون دولار أمريكي للربع، مقارنة بـ 31.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2020. وذلك في الوقت الذي بلغ فيه التدفق النقدي الحر 373.4 مليون دولار أمريكي، مقابل 17.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2020.

تمتلك زووم الآن 370,200 عميل في الشركات التي تملك أكثر من 10 موظفين، بزيادة تقارب 458٪ لنفس الربع للعام الماضي.

وقد ساهم 988 عميلًا بأكثر من 100 ألف دولار بإيرادات 12 شهرًا، بزيادة 112٪ عن نفس الربع للعام المالي الماضي.

توقعات الفترة القادمة

تتوقع زووم أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 685 مليون دولار و690 مليون دولار خلال الربع المالي القادم للعام الحالي.

فيما تتوقع وصول إجمالي الإيرادات المالية خلال العام المالي 2021 كاملًا بين 2.37 مليار دولار و2.39 مليار دولار.