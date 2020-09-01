إنفيديا تعلن عن معالج الرسومات GeForce RTX 3090 بسعر 1,499 دولار أمريكي

أعلنت شركة إنفيديا منذ قليل عن معالجاتها الرسومية الجديدة من سلسلة GeForce RTX 3000 حيث جاء المعالج الوحش “GeForce RTX 3090” بقدرات رهيبة صممت خصيصاً لألعاب 8K وبدعم معدل تحديث 60 إطار في الثانية.

كما وكشفت الشركة عن المعالج الرسومي RTX 3080 الذي جاء بمواصفات وسعر أقل من الوحش؛ على أن يكون هو النسخة المحدثة من سلفه RTX 2080 و2080 Ti.

وكما وضحت الشركة فإن كلتا النسختين تم بنائهما على معمارية الشركة “Ampere” التي تعطي أداءً مذهلاً على حواسيب الألعاب المكتبية في ظل دعم المعمارية تقنية “تتبع الأشعة”، مع اختلاف على مستوى دعم الذاكرة حيث جاء RTX 3090 بدعم ذاكرة G6X سعة 24 جيجا بايت بينما RTX 3080 جاء بتوافق مع ذاكرة 10 جيجا بايت.

وزعمت الشركة بأن معالجها الرسومي RTX 3090 هو الأول في العالم المخصص للألعاب بدعم تقنية 8K،مع دعم 8K HDR ShadowPlay وHDMI 2.1؛ في ظل وسم الشركة لهذا المعالج بـ Big Ferocious GPU أي المعالج الرسومي الشرس.

ولضمان هدوء أكثر لوحدة المعالجة أثناء العمل تم تزويدها بكاتم صوت يخفض الضجيج 10 مرات أقل من المعالجات الرسومية الموجودة في السوق حالياً في حين يوفر سرعة أعلى بنسبة 50% من Titan RTX.

أما بالحديث عن النسخة الأخرى “RTX 3080” فقد جاءت مع نظام تبريد يحسن الأداء ويسمح بتدفق الهواء بشكل أفضل بنسبة 55% أعلى من RTX 2080 عبر مروحتين مصممتان خصيصاً لهذه الغرض وحل المشاكل السابقة.

السعر والتوفر في السوق

سيأتي الوحش الجديد “RTX 3090” بسعر 1,499 دولار أمريكي وسيطرح في السوق في 24 سبتمبر الجاري بصحبة RTX 3080 الذي يبلغ سعره 699 دولار أمريكي، ولا ننسى ذكر المعالج الرسومي الثالث من هذه السلسلة والذي تم الإعلان عنه اليوم أيضاً “RTX 3070” حيث سيتوفر في أكتوبر المقبل بسعر 499 دولار أمريكي.

كانت إنفيديا قد أطلقت معالجات رسومات إنفيديا RTX Super Max-Q في السوق في النصف الأول لهذا العام.