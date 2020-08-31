لينوفو تطلق اللوحي Tab P11 Pro بقياس كبير مخصص للأعمال

أعلنت شركة لينوفو اليوم عن مجموعة من الأجهزة المختلفة، من بينها لوحي Tab P11 Pro بمواصفات عالية نسبياً وقياس كبير يمثل عودة الشركة لاختبار قدرتها على المنافسة في هذا المجال أمام آبل ومايكروسوفت.

اللوحي Tab P11 Pro يأتي بشاشة 11.5 بوصة بدقة 1600*2560 بكسل تدعم ألوان HDR10 نوعها OLED وتقنية Dolby Vision سطوعها 500 nits. بالرغم من أن اللوحي مخصص للأعمال والإنتاجية، إلا أنه يعمل بمعالج سناب دراغون 730G المخصص لأجهزة الألعاب ونفس الموجود في هاتف Pixel 4A من جوجل.

لا يقدم اللوحي أداء قوي وكبير مثل ما رأيناه في اللوحي Tab S7 من سامسونج بسبب اختياره لمعالج قديم من إصدار العام الماضي. لذا سيعطيك أداء جيد ما لم تستخدمه في الألعاب القوية.

ويدعم اللوحي اكسسوارات خارجية مثل لوحة مفاتيح وقلم ويتميز بوجود سماعات JBL مع دعم صوت محيطي وخوارزميات ذكية للتحقق من الموقع وتعديل الصوت بناءً عليه.

ويتميز بكاميرا قادرة على التعرف على الوجه مع حساساتها لفتح اللوحي ببصمة الوجه وتمويه الخلفية في مكالمات الفيديو.

سيتوفر لوحي لينوفو Tab P11 Pro في نوفمبر القادم بسعر يبدأ من 499 دولار.

المصدر:

9to5Google