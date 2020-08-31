كوالكوم تكشف عن معالج الهواتف المتوسطة الجديد سنابدراجون 732G

كشفت شركة كوالكوم اليوم عن معالج سنابدراجون 732G الجديد والذي يستهدف بطبيعة الحال الهواتف المتوسطة ليكون النسخة المحدثة من 730G الذي أطلقته الشركة العام الماضي.

النسخة الجديدة من المعالج المتوسط جاءت بتحسينات تشمل الرفع من كفاءة محرك الذكاء الاصطناعي وكذلك سرعة التردد والتوافق مع بطاقات الرسوميات في الهواتف المتوسطة.

وعلى غرار تدعيم شاومي لهاتفها Poco X2 فبراير الماضي بمعالج سنابدراجون 730G أعلنت الشركة اليوم أن نسختها القادمة من الهاتف المنافس وصاحب الشعبية الكبيرة ستأتي بمعالج 732G أيضاً لكنها لم تكشف أي تفاصيل حول السعر وباقي المواصفات.

وصرح Sam Jiang وهو الرئيس العالمي للعلامة التجارية المنفصلة Poco قائلاً ” إننا ننثق أن الهاتف سيحقق رقماً جديداً على مقياس كفاءة الهواتف المتوسطة معيداً تعريف العلاقة بين السعر والقدرات بشكل كامل”.

وعند مقارنة الأداء بين المعالج الحالي وسابقه نرى أن تردد 732G يصل 2.3 جيجا هيرتز بينما 730G بتردد 2.2 جيجا هيرتز كما أن النسخة الأخيرة تأتي بتوافق أكبر مع معالج الرسومات Adreno 618؛ فيما تكمن الإضافة الكبيرة في تدعيم 732 بقدرات طالمات اقتصرت على المعالجات الراقية التي تظهر فارقاً في ألعاب HDR وإخراج الألوان.

ويجدر بالذكر أن عقل الذكاء الاصطناعي في معالج سنابدراجون 732G جاء مع تحسينات تضمن ضعف أداء نسخته السابقة حسب ما صرحت الشركة. وبخصوص الهواتف التي سَتدعم به مستقبلاً لا يبدو الأمر واضحاً حيث لم تكشف الشركة الأمريكية تفاصيل بهذا الخصوص عدا ما جاء على لسان Poco شاومي.

المصدر

Engadget