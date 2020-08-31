جوجل تطلق “مساحة الأطفال” Kids Space على لوحيات أندرويد

أعلنت شركة جوجل عن “وضع” جديد مخصص للأطفال تحت اسم مساحة الأطفال Kids Space وهو بيئة استخدام ستدعم لوحيات أندرويد ، والآن متوفرة على أحدث لوحي من لينوفو M10 HD Gen 2.

هناك العديد من اللوحيات المصنعة خصيصاً للأطفال بتصاميم تتحمل الصدمات وتحمل ألوان ممتعة، لكن جوجل تريح أن تجعل أي لوحي مناسباً للأطفال من خلال التعديلات البرمجية.

ترى جوجل أن اللوحيات ليست أجهزة شخصية كالهاتف الذكي بل يتم مشاركتها بين أفراد العائلة، ولا تريد بعض العائلات شراء لوحي لأطفالهم يبدو كأنه لعبة، لذا يأتي لوحي لينوفو الجديد ليتيح للعائلة مشاركته مع أطفالها.

ويمكن اعتبار أن Kids Space نوع خاص من ملفات المستخدمين لأن أندرويد يدعم تعدد المستخدمين.

يوفر Kids Space مكتبة مخصصة للأطفال تحوي تطبيقات وألعاب وفيديوهات وكتب كلها تم اختيارها لتناسب الأطفال لاسيما الذين أعمارهم تحت 9 سنوات.

واستخدمت الألوان المفرحة والمتنوعة في الواجهات لتسهيل تصفح الأطفال لها، كما يمكن فصل المحتوى حسب الموضوع مثل محتوى خاص بالسيارات وآخر بالحيوانات وحتى المساعدة بالدراسة.

وهناك تسميات للتبويبات مثل “Make” ،“Play”، “Read”، و “Watch” تشير إلى نوع المحتوى المقدم فيها كالكتب الإلكترونية والفيديوهات والألعاب. كما يمكن للأطفال إنشاء أفاتار خاص بهم يعبر عن شخصيتهم.

يذكر أن جوجل لديها تطبيق الرقابة العائلية Family Link والذي يعمل على كل أجهزة أندرويد ويتيح للآباء التحكم بهواتف أولادهم والرقابة على المحتوى وحساباتهم وحتى تعيين مدة استخدام الجهاز والتطبيقات المسموحة والإغلاق عن بعد.

تعد جوجل بإتاحة Kids Space على المزيد من الحواسب اللوحية لاحقاً تباعاً.

المصدر:

The Verge