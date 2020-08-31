تطبيق Tap Tap يأتي بميزة Back Tap في iOS 14 على أي هاتف أندرويد

لربما لا تعلم بأن جوجل أوجدت ميزة Back Tap “النقر المزدوج خلف الهاتف” من على الإصدار التجريبي أندرويد 11، والتي تُنفّذ إجراءات مثل تشغيل مساعد جوجل وكاميرا جوجل والتحكم في تشغيل الوسائط، ولكن تم إزالتها لاحقًا، بعد ذلك، قررت آبل إضافة هذه الميزة لنظامها iOS 14 والتي حملت اسمين Back Tap و Rear Touch.

ومع ذلك، قرر أحد المُطورين إعادة الميزة وجعلها متاحة تقريبًا على أي هاتف يعمل بإصدار أندرويد، وذلك عبر تطبيقه الذي حمل اسم Tap Tap، المتاح للعمل مع أندرويد 7.0 فأحدث، حيث يستخدم هذا التطبيق نفس أنماط التعلم الآلي للتعرف على النقرات المزدوجة على الجزء الخلفي من أجهزة جوجل بيكسل.

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فبعد تثبيته عبر الرابط بالأسفل، يجب تمكين خدمة إمكانية الوصول في الإعدادات ثم اختيار أحد نماذج Pixel كمرجعية في إعدادات الإيماءات، على أن يتم عرض إعداد الحساسية في إعدادات إيماءات التطبيق، بعد عليك يمكنك تعيين الإجراءات وتنفيذها بنقرة مزدوجة على الجزء الخلفي من الجهاز، كما ولا يزال بإمكانك اختيار الشروط التي تمنع الإيماءات الموجودة على الجزء الخلفي من الجهاز من تنفيذ أي إجراء.

أخيرًا، تطبيق Tap Tap هو مفتوح المصدر ويمكنك متابعة تطويره على GitHub، وفي الوقت الحالي هو غير متاح على متجر جوجل بلاي كونه في مراحل التطوير الأولى، على أن تتمكن من تجربته عبر تحميل ملفه الـ APK من هنا.