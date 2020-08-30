تطبيق مكافحة الفيروسات مايكروسوفت ديفيندر يصل متجر جوجل بلاي

في وقت سابق من هذا العام، وتحديدًا في فبراير الماضي، كشفت مايكروسوفت بأنها تنوي إطلاق خدمتها Windows Defender لمكافحة الفيروسات كتطبيق على نظامي تشغيل أندرويد و iOS، دون ذكر أي تفاصيل عن الموعد المحدد أو ما هو المتوقع من التطبيق، والآن ظهر تطبيق مايكروسوفت ديفيندر “Microsoft Defender” كنسخة معانية على متجر جوجل بلاي، ولكنه متاح فقط لعملاء المؤسسات الذين لديهم ترخيص Microsoft 365 E5، ومع ذلك يُعطينا وصف التطبيق صورة واضحة عمّا قادم معه.

ووفقًا لهذا الوصف، سيُوجد تطبيق ديفيندر حماية من التهديدات المتقدمة، وإبقاء المستخدمين محميين من تهديدات الأمن السيبراني مثل التطبيقات الضارة ومواقع الويب الخطيرة التي قد تحاول سرقة المعلومات، كذلك منع واكتشاف حوادث الاختراقات التي قد تحصل في المؤسسة.

وعلى غرار خاصية Play Protect من جوجل، سيقوم تطبيق Microsoft Defender بفحص جميع ملفات APK المثبتة، على أن يتضمّن أيضًا عامل تصفية ويب مدمج، أخيرًا ليس من الواضح كيف ستعمل أدوات التطبيق على أندرويد، ومن الممكن هنا أن يستخدم التطبيق خادم DNS أو VPN مخصص، وللإطلاع أكثر يمكنك زيارة صفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي من أسفل.

تطبيق مايكروسوفت ديفيندر على أندرويد.