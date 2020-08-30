تطبيق آوتلوك على أندرويد يدعم تخصيص الإجراءات على الإشعارات

خلال الأشهر القليلة، شهد تطبيق البريد الإلكتروني آوتلوك من مايكروسوفت العديد من التحديثات، حيث أضاف ميزات مثل التعليقات التوضيحية للصور وتشغيل الصوت لرسائل البريد الإلكتروني والمزيد، وفي أحدث إصدار للتطبيق على أندرويد، أضاف وظيفة جديدة لا تقل أهمية عن سابقيها، وهي القدرة على تخصيص الإجراءات التي تظهر في الإشعارات الخاصة به.

حيث بشكل افتراضي، تتضمّن الإشعارات الجديدة من تطبيق آوتلوك “Outlook” على أزرار “الحذف، الأرشفة، الرد”، أما الآن، أصبح بالإمكان تخصيص هذه الإجراءات غبر الانتقال إلى قسم “الإجراءات المخصصة” في إعدادات التطبيق، بحيث يمكنك الاختيار من الحذف والأرشفة إلى جعل الرسالة مقروءة أو أرشفتها، كذلك اختيار زر عدم الرد بدون وجود أي إجراءات أخرى.

أخيرًا، لهو أمرٌ رائع أن نرى آوتلوك يواصل في إضافة المزيد من المميزات وهي للأسف الشديد مطلوبة وغير موجودة بالأساس في الخدمة الأكبر جيميل، على كلٍ التحديث يصل لجميع مستخدمي أندرويد بشكل تدريجي، ففي حالة لم يصل لك، انتظر أيام أخرى، أو ببساطة حمّله عبر التحميل الجانبي APK من هنا.

تحميل تحديث آوتلوك على أندرويد.