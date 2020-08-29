يعمل تطبيق Fliktu على تحسين قائمة مشاركة أندرويد الافتراضية

Fliktu: Share Fast هو تطبيق يهدف إلى تحسين نظام مشاركة أندرويد من خلال تنظيم قائمته بناءً على التطبيقات التي تشاركها كثيرًا وتلك الأكثر صلة بالمحتوى المشترك، وسيكون للتطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر الأولوية في الظهور، مع القدرة على تعيين التطبيقات التي تظهر في أعلى القائمة يدويًا وإخفاء التطبيقات غير المستخدمة.

وبالإضافة إلى الحافظة، تتيح لك الأداة المشاركة مباشرة من الروابط عن طريق لمسها ثم لمس الجهاز أو هزه لفتح قائمة مشاركة Fliktu، مع إمكانية اختيار فتح الرابط في تطبيق مختلف، على أن تتميز واجهة التطبيق بتصميم أنيق مع رسوم متحركة سلسة.

أخيرًا، تطبيق Fliktu متاح لنظام أندرويد مجانًا وبدون عمليات شراء أو إعلانات داخلية، ويكفي للعمل معه، أن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 4.1 فأحدث.

تحميل تطبيق Fliktu على أندرويد.