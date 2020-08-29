قريبًا سيتوفّر تطبيق Duo على أجهزة تلفاز أندرويد

خلال الأشهر الماضية، ارتفع معدّل استخدام خدمات وتطبيقات مؤتمرات الفيديو من قبل المستخدمين، وذلك في ظلّ تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن بين أشهر هذه الخدمات خدمة Zoom، ومع ذلك، لا ننسى ما تُقدّمه جوجل عبر تطبيقها Duo ، وهذه المرة قد أعلنت نيتها إطلاق تطبيقها هذا على أجهزة تلفاز أندرويد.

بالتالي، سيتمكن أولئك الذين لديهم أجهزة Android TV قريبًا من بدء مكالمات فردية وجماعية بواسطة Duo، وفي حالة لم يكن التلفاز مُزوّدًا بكاميرا، فيمكن الاستعانة بكاميرا ويب USB.

أخيرًا، ليس لدينا الكثير من التفاصيل حول هذا الأمر بخلاف الصورة التي شاركتها جوجل لمكالمة Duo على أندرويد تي في، مع إشارة الشركة أنه سيتم إطلاق الإصدار التجريبي الأوّل في الأسابيع القادمة، لذا ترقب وكن على يقين من إعلامك عندما نرى المزيد.

المصدر:

Google