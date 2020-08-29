تويتر تُحدث سياستها في محاربة صريحة لسارقي التغريدات “نسخ لصق”

أعلنت المنصة الاجتماعية “تويتر” عن تحديث جديد على السياسة التي تنتهجها في محاربة واضحة منها لعمليات النسخ واللصق؛ حيث ستعمل على تقييد التغريدات التي تنطبق عليها شروط المحتوى العبثي والمنتهك لحقوق الأخرين.

وجاء إعلان الشركة عبر تغريدة نبهت فيها إلى زيادة في أعداد تغريدات “نسخ لصق” على المنصة والتي تأتي دون أدنى إضافة أو تحرير على المحتوى الأصلي المتقول أو ربما “المسروق” حيث وضحت أن هذا العمل مخالف ويؤدي إلى تقييد ظهور التغريدات على المنصة.

ويمكن القول أن محاربة المحتوى المزعج والعبثي على تويتر ليس بالأمر الجديد منذ تعهد الشركة بجعل المنصة أكثر تفاعلاً ضمن بيئة تواصل صحية تراعي حقوق المستخدمين في التعبير بما يتماشى مع سياساتها.

شرحت تويتر عبر مدونتها الأسباب التي تؤدي لاخفاء الردود والتغريدات والتي جاءت على خمسة أوجه، وهي:

المحتوى المسيء والمزعج.

خيارات الحظر والإصمات المتوفرة للمستخدمين.

التجارب التي تجريها المنصة للتحسين من بيئة التواصل.

القضايا القانونية.

التقييدات المبنية على مشاكل تقنية.

وتعد هذه الخطوة من شركة تويتر مكملة لما سبق وطبقته، ولكن بحدة أكبر هذه المرة مع إعلانها الصريح بكون النسخ الحرفي للتغريدات ينتهك السياسة الخاصة بها. وبطبيعة الحال سيتمكن مستخدمي المنصة من أصحاب التغريدات الأصلية والحقوق الفكرية من حفظ حقوقهم التي طالما نُسبت لغيرهم وحظو الأخرين بالإعجاب والإشادة بدلاً عنهم بمحتوى مسروق!

المصدر:

Twitter