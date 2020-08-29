آبل تحذف حساب Epic Games عن متجرها App Store

أزالت شركة آبل حساب شركة Epic Games المخصص لدعم وتحديث لعبة فورتنايت الشهيرة من متجر تطبيقاتها App Store ؛ حيث كانت شركة الألعاب قد نبهت مستخدمي نظام iOS وmacOS بداية الأسبوع الماضي من عدم قدرتها على تحديث ودعم لعبة البقاء ” فورتنايت ” على المتجر بعد تاريخ 28 أغسطس الموافق ” أمس الجمعة “.

وتعود بداية اشتعال المناكفات بين الشركتين والتي أصبحت معركة قانونية إلى بداية الشهر الجاري؛ عندما أوفدت Epic عروضات وخصومات على عملات Fortnite’s V-bucks وعدد من المشتريات الأخرى في حال تجنب اللاعبون الشراء عن طريق متجر آبل.

ورداً على هذه التحديثات وخلال وقت قصير قامت مالكة المتجر بإزالة اللعبة لترد عليها مطورة فورتنايت برفع قصية اعتراضاً على سياسات App Store واتهام لمالكته بانتهاك قوانين المنافسة العادلة.

وأعلنت شركة آبل في بيان رسمي تحييدها حساب Epic Games قائلة “يؤسفنا أن نضظر لإزالة حساب الدعم عن متجرنا؛ في وقت عملنا مع Epic لسنوات في إطلاق ألعابها وإيفاد التحديثات.

مشيرة إلى أن المحكمة كانت قد أوصت شركة الألعاب الالتزام بسياسات وإرشادات App Store بينما تمضي قضيتها قدماً. مضيفة أن مالكة فورتنايت صممت على إرسال تحديثات مُعدة لانتهاك سياسة المتجر الأمر الذي تعتبره آبل غير عادل لبقية المطوريين على متجرها الملتزمين بسياسته.

وختمت آبل بيانها بأملها العودة والعمل مجدداً مع Epic في المستقبل مع تنويهها أن الأمر غير ممكن حالياً.

المصدر:

Engadget