The Witcher: Monster Slayer لعبة RPG جديدة للواقع المعزز قادمة إلى أندرويد و iOS

لعبة الواقع المعزز The Witcher: Monster Slayer ستتاح على نظامي تشغيل أندرويد و iOS عند صدورها.

أعلنت شركة Spokko التابعة لـ CD Projekt Red نيتها إطلاق لعبة جديدة على الهواتف المحمولة على نظامي تشغيل أندرويد و iOS ، وتحمل هذه اللعبة اسم The Witcher: Monster Slayer وهي إحدى ألعاب RPG للواقع المعزز. من ناحيته، لم تُقدّم الشركة بعد تاريخ الإصدار، ومع ذلك، لمّحت إلى أن المزيد من التفاصيل الخاصة بلعبتها المجانية هذه قادمة بالطريق.

بدوره، وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل في هذا الإعلان الأولي، فقد قدّمت شركة Spokko مقطع فيديو يُوضّح طريقة اللعب، والتي تُشبه إلى حد كبير أي لعبة أخرى من ألعاب الواقع المعزز ، بحيث ستستكشف خريطة العالم الحقيقي في محاولة لاصطياد الوحوش وقتلها، وكل ذلك من خلال قتال يعتمد على منظور الشخص الأول، على أن تلعب أحوال الطقس في العالم الحقيقي دورًا في صيد الوحوش.

كما سيتعيّن عليك تحضير نفسك من جرعات وقنابل وأسلحة لتكسب أثناء مهمة الصيد والقتال. وبالإضافة إلى مقطع فيديو طريقة اللعب “أعلاه”، نشرت الشركة أيضًا مقطع دعائي سينمائي خاص باللعبة تجده بالأسفل، أخيرًا، وعدت الشركة بالمزيد من التفاصيل حول لعبتها The Witcher: Monster Slayer، وكل ما نعرفه أنها ستُطلق على نظامي تشغيل أندرويد و iOS وستكون مجانية.

المصدر:

The Witcher Monster Slayer