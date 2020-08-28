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11 تطبيق و 10 ألعاب أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ بشكل مباشر بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 11 تطبيق و 10 ألعاب أندرويد).
11 تطبيق
- Analog Pink – Palette Pink – Film Filters : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- IP Subnetting Practice : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Meeting Notes Taker – Recorder, memo and minutes : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Subnet Calculator : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- VLSM Calculator : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- BlackCam Pro – B&W Camera : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Gif Me! Camera Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Resize Me! Pro – Photo & Picture resizer : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Sketch Me! Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Song Engineer : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- TypIt Pro – Watermark, Logo & Text on Photos : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
10 ألعاب
- Small Living World UNLOCKED : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Sword Warriors Premium: Heroes Fight – Epic Action : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Galaxy Invader: Infinity Shooter Free Arcade Games : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Hero Evolution2 : SP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Idle Beach Tycoon : Cash Manager Simulator : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Lovely Kitty Cat Virtual Pet : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Superhero Robot Premium: Hero Fight – Offline RPG : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Galaxy Shooter : Falcon Squad Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Triple Fantasy Premium : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 7 يوم.