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11 تطبيق و 10 ألعاب أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة

أحمد سعيد 28 أغسطس 2020
دقيقة واحدة
11 تطبيق و 10 ألعاب أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
11 تطبيق و 10 ألعاب أندرويد متاحة مجّانًا ولفترة محدودة

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ بشكل مباشر بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 11 تطبيق و 10 ألعاب أندرويد).

11 تطبيق

 

  1. Analog Pink – Palette Pink – Film Filters : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  2. IP Subnetting Practice : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  3. Meeting Notes Taker – Recorder, memo and minutes : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  4. Subnet Calculator : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  5. VLSM Calculator : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  6. BlackCam Pro – B&W Camera : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
  7. Gif Me! Camera Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
  8. Resize Me! Pro – Photo & Picture resizer : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
  9. Sketch Me! Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
  10. Song Engineer : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
  11. TypIt Pro – Watermark, Logo & Text on Photos : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

10 ألعاب

 

  1. Small Living World UNLOCKED : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  2. Sword Warriors Premium: Heroes Fight – Epic Action : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  3. Galaxy Invader: Infinity Shooter Free Arcade Games : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  4. Hero Evolution2 : SP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
  5. Idle Beach Tycoon : Cash Manager Simulator : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  6. Lovely Kitty Cat Virtual Pet : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  7. Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  8. Superhero Robot Premium: Hero Fight – Offline RPG : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  9. Galaxy Shooter : Falcon Squad Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  10. Triple Fantasy Premium : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
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