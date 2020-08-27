وولمارت تنضم لمايكروسوفت في صفقة الاستحواذ على تيك توك

في أخر التطورات على عملية استحواذ شركة مايكروسوفت على تطبيق الفيديوهات الترفيهي TikTok ” تيك توك “، صرحت وولمات اليوم معلنةً انضمامها لصفقة الاستحواذ بجانب عملاق البرمجة الأمريكي.

وكما هو واضح أن شركة بيع التجزئة تود الاستفادة من السطوة الدعائية للتطبيق الشبابي في السوق الرقمي وتوسيع أعمالها وتطوير أسواق الطرف الثالث الخارجية؛ حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسابيع القليلة القادمة في وقت تحدثت تقارير سابقة عن وصول مايكروسوفت مرحلة متقدمة في الاتفاق مع شركة BayteDance مالكة التطبيق.

وتعقيباً على إعلان وولمارت عن شراكتها في الصفقة قال المتحدث باسمها بأنهم يؤمنوا أن الشراكة المحتملة مع نسحة التطبيق في الولايات المتحدة بالتعاون مع مايكروسوفت في إبرام الصفقة سيخدمها ويزودها بمفتاح مهم للوصول وخدمة قنوات التسويق وكذلك تنمية أسواق الطرف الثالث الخارجية وقطاع الإعلانات.

مضيفاً أنهم واثقين من نجاعة الشراكة مع مايكروسوفت في الاستحواذ على نسخة التطبيق في الولايات المتحدة بما يتوافق وتوقعات المستخدمين وكذلك يلبي ويريح الحكومة الأمريكية من مخاوفها.

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المصدر

The verge