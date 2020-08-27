متجر تطبيقات آبل يحقق أكثر من 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام

متجر تطبيقات آبل ساهم بإيرادات 22.2 مليار دولار خلال النصف الأول للعام، فيما تمكن جوجل بلاي من تحقيق 14.6 مليار.

كانت فترة الحجر المنزلي سبباً رئيسياً في نمو أرباح آبل و جوجل من متاجر تطبيقاتها نظراً لكثافة الاستخدام في شراء التطبيقات وعناصرها.

بحسب تقديرات شركتي الأبحاث SensorTower و Statista فإن آبل قد حققت نحو 22.2 مليار دولار من متجري الألعاب والتطبيقات خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعني نمو بنحو 23% سنوياً، حيث كانت قد حققت خلال نفس الفترة من العام الماضي 18.1 مليار دولار.

وشهدت فترة الأشهر الثلاثة ما بين أبريل ويونيو نمواً كبيراً حقق لآبل أكثر من 11 مليار دولار من الأرباح الصافية.

وكانت إيرادات جوجل بلاي نحو 14.6 مليار دولار خلال نصف السنة، وقد أسهمت الأشهر الثلاثة التي رافقت الحظر في تحقيق 7.7 مليار دولار للشركة.

بالرغم من فارق الأرباح الكبير لصالح آبل مقارنة مع جوجل، إلا أن متجر جوجل بلاي تلقى عدد مرات تنزيل أكبر وصلت إلى 22.8 مليون عملية تنزيل خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع 5.7 مليون مرة في متجر تطبيقات آبل.

وكانت لعبتي PUBG Mobile و Honor of Kings الأكثر تحقيقاً للدخل خلال تلك الفترة وحققا بمفردهما أكثر من مليار دولار، وجاءت ثالثاً لعبة Monster Strike بتحقيق نحو 632 مليون دولار.

المصدر:

Infogram