“زين السعودية” أوّل مشّغل للاتصالات في العالم يوفّر خاصية دمج تردّدات الجيل الخامس

أعلنت شركة “زين السعودية” عن إطلاقها خاصية دمج التردّدات لشبكتها للجيل الخامس، والتي تمكن سرعة الإنترنت للوصول إلى 2.4 جيجابت في الثانية، كما أطلقت أحدث راوتر للجيل الخامس والذي يدعم هذه التقنية، كما يدعم الرواتر تقنية Wifi 6+ والتي تمكن سرعات عالية للشبكات اللاسلكية، وبذلك تكون الشركة أوّل مشّغل اتصالات على مستوى العالم، يوفر هذه الخاصية لعملائه، مما يعكس ريادة “زين السعودية ” في الابتكار وتقنيات الجيل الخامس.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في “زين السعودية” المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى إلى أن “مبادرة الشركة بتوفير خاصية دمج التردّدات، إنما تقع في صميم استراتيجيتها التطويرية الرامية إلى مواكبة أحدث التقنيات العالمية، وتحديدًا في مجال شبكات الجيل الخامس. كما تهدف هذه الخطوة إلى منح عملاء الشركة تجربة استخدام رائدة هي الأولى من نوعها، وتجمع ما بين السرعات العالية وجودة الخدمة ودرجة اعتماديتها، وسوف يستفيد منها الأفراد والمؤسسات بمختلف قطاعاتها”. وأضاف قائلًا: “إلى جانب هذه المزايا، ستوفّر خاصية دمج التردّدات خدمة تجزئة الشبكة للحصول على أفضل تجربة لإنترنت الأشياء والألعاب الإلكترونية في المملكة. ويمكن لعملاء زين الاستفادة من هذه الخاصية مباشرة من خلال أجهزة راوتر Huawei CPE Pro 2 للجيل الخامس والذي يدعم شبكة الواي فاي 6+”.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة “زين السعودية” لتطوير خدمات الجيل الخامس 5G في المملكة وتعزيزها على المستويين: الأفقي لناحية الانتشار الجغرافي للخدمات حيث تغطي شبكة زين للجيل الخامس 13 منطقة إدارية و 35 مدينة ، والعمودي لناحية التطوير المستمر للخدمات. بما يؤكد استعداد الشركة ببنية تحتية قوية، وتطوير للشبكة التي تُعد الأكثر تقدّماً في المنطقة، مع الاستمرار بالتوسّع لنشر تغطية الجيل الخامس على أعلى نطاق مع زيادة للتغطية لتصل إلى مدن جديدة، ويتم ذلك عن طريق تحديث خرائط التغطية بشكل شهري على موقع الشركة.

وقد أثمرت جهود “زين السعودية” في هذا المجال، تبوّأَها المركز الأوّل في تقرير مقياس الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشر خدمات الجيل الخامس (5G)، في 12 من أصل 13 منطقة إدارية في المملكة، حيث حققت “زين السعودية” أوسع انتشار لخدمات الجيل الخامس خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما تصدّرت الشركة قائمة شركات الاتصالات، ضمن فئة زمن الوصول للألعاب الإلكترونية الأكثر استخدامًا في المملكة، حيث احتلت الشركة المرتبة الأولى في سرعة الوصول إلى 4 من أصل 5 ألعاب يقيسها التقرير، وشملت: Fortnite، FIFA20، APEX، وLeague Legends . وعلى صعيد زمن الوصول للتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداماً في المملكة، كانت خدمة “زين السعودية” الأسرع في الوصول في تطبيقيّ Zoom وMicrosoft Teams.

يذكر أن “زين السعودية” كانت قد حصلت في وقت سابق، على جائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من شركة “أوكلا” (Ookla) العالمية، المالكة لموقع SpeedTest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالميًا.