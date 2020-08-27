بلايستيشن 5 يصل في 20 نوفمبر المقبل بسعر 400 دولار أمريكي (إشاعات)

زعم الموقع الصيني MyDrivers في تقرير جديد أن وحدة الألعاب القادمة من شركة سوني بلايستيشن 5 ” PS5 ” ستأتي في 20 نوفمبر المقبل؛ في إجابة ربما تكون منطقية لتساؤل محبي هذا الجهاز صاحب الشعبية الكبيرة.

كما تحدث الموقع عن أسعار نسختي بلايستيشن 5 الأولى وهي الأساسية العادية وسيكون سعرها 500 دولار أمريكي بينما النسخة الثانية عديمة الأقراص أو ” الرقمية ” ستأتي بفارق سعر 100 دولار أي سيكون سعرها للمستهك 400 دولار أمريكي.

وبهذه المزاعم تكون الشركة قد وافقت بالتسعيرة التقارير السابقة التي تحدثت عن كون PS5 سيأتي بسعر أعلى من نسخته الأخيرة التي بلغت 400 دولار؛ والتي بالمناسبة أعلن عنها في نوفمبر هي الأخرى مما يجعل المزاعم أقرب لاستراتيجية الشركة المتبعة في الكشف عن أجهزتها.

ومن جانبها سوني لم تعلق على التقرير ولم تكشف أي تفاصيل بعد حول موعد الإطلاق أو تفاصيل السعر ولا يبدو أنها ستفعل قريباً، لكنها قامت اليوم بفتح باب الطلب المسبق على الوحدة عبر موقعها الإلكتروني في الولايات المتحدة ولعدد محدود ستختاره من بين المتقدمين.

حيث ستتمكن القائمة المختارة من بين المتقدمين على الطلب المسبق من الحصول على نسخة واحدة إما العادية أو الرقمية مع الملحقات التالية:

2 يد تحكم Dualsense الجديدة.

2 وحدة شحن ليدي التحكم Dualsense.

2 سماعة لاسلكية Pulse 3D Wireless Headsets.

2 ريموت – في حال مشاهدة المحتوى.

2 كاميرا HD.

المصدر:

comicbook