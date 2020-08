ديزني تضيف مجموعة قنوات جديدة لجمهور الرياضة في المنطقة على ESPN Player

أعلنت شبكة ديزني عن بشرى سارة لجمهور كرة القدم خاصة والرياضة عامة مع إضافة مجموعة قنوات وبرامج وأفلام وثائقية والفعاليات الرياضية المباشرة من الاستديو إلى خدمة ESPN Player في المنطقة العربية.

وأشارت ديزني أن الخدمة ستتوفر جميع بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بجانب بعض أجزاء من آسيا على أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة المحمولة واللوحية وأجهزة تلفاز أندرويد.

وتشمل برامج ESPN Player عروض مباشرة وحسب الطلب بما فيها ESPNFC – البرنامج اليومي المختص بتقديم أخبار كرة القدم العالمية، وبرنامج Sports Center Global الذي يعرض آخر المستجدات لحظة وقوعها، بجانب مجموعة واسعة ومتنوعة من الأفلام الوثائقية الرياضية من ESPN، وتضم عددًا كبيرًا من سلسلة 30For30 الحائزة على جائزتَي بيبودي وإيمي. وتضيف تغطية مميزة لكرة القدم الجامعية للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، وتعرض أكثر من 800 مباراة كرة قدم جامعية مباشرة وحسب الطلب من بداية فعاليات الرابطة إلى موسم مباريات الأبطال ومباراة نهائي البطولة الوطنية.

وسيحظى المشاهد كذلك بمتابعة أكثر من 2,000 من أهم مباريات كرة السلة الجامعية، بما في ذلك دور الأربعة ومباراة نهائي البطولة الوطنية، سيتمكّن المشتركون من متابعة الرحلة بدءًا من “أحد الاختيار” عندما يتم كشف النقاب عن الفِرق المتنافسة، وحتى المباراة النهائية، ويشمل ذلك 67 مباراة.

وتعقيبًا الإطلاق، قال مارتن هيلي، رئيس مبيعات الإعلانات والشراكات في والت ديزني الشرق الأوسط: “لا شك في أن إضافة ESPN Player إلى منصّاتنا الشهيرة للأخبار والمعلومات الرياضية (ESPN.com وESPNCricinfo.com وتطبيق ESPN)، تتيح لنا مواصلة تقديم محتوى رياضي عالمي للجماهير في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. “

وأضاف: “في ظل تعزيز الخدمة التي نقدّمها وبفضل إثرائها بالبرنامجَين اليوميَين SportsCentre وESPNFC لكرة القدم، زادت جاذبية ESPN Player لأوسع قاعدة جماهير إلى الآن. وبعد أن رصدنا الشهرة العالمية لسلسلة الأفلام الوثائقية 30for30 من ESPN – بما في ذلك سلسلة “The Last Dance” المكوّنة من 10 أجزاء – نتطلع أيضًا إلى معرفة رد فعل جماهير الرياضة في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتشكيلة المتنوعة والمتميّزة من الأفلام الوثائقية المتاحة في الخدمة.”

مجموعة متنوعة من العروض ستقدمها ديزني عبر ESPN Player

ستعمل ESPN Player على توفير أكثر من 400 فيلمًا في الوثائقي والطويل؛ بينها الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة أوسكار “OJ: Made In America”، والفيلم الوثائقي الذي تم إصداره مؤخرًا بعنوان “LANCE”، وهو تسجيل للأحداث التاريخية بشكل مبهر وشامل وغني بالمعلومات لإحدى أكثر الشخصيات الرياضية الملهمة (ثم سيئة السمعة) على الإطلاق، من تقديم المخرجة القديرة مارينا زينوفيتش.

كذلك فيلم “Be Water” من إخراج باو نغوين، والذي يُلقي نظرة شخصية عن قُرب على حياة رائد الفنون القتالية وأيقونة الثقافة الشعبية، بروس لي، ومصدر حماسه. وفيلم “Rodman: For Better or Worse” الذي يستعرض حياة دنيس رودمان، إحدى أكثر الشخصيات استقطابًا وإثارة للجدل في مجال كرة السلة، فضلًا عن فيلم “Jordan Rides The Bus” الذي يستكشف الأسباب التي دفعت أكثر الرياضيين حبًا للمنافسة إلى التخلي عن كرة السلة للمحترفين، بعد أن قاد فريق الأحلام للتتويج بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت عام 1992 وقاد فريق نيويورك بولز لانتزاع لقب بطولة “NBA” للعام الثالث على التوالي في العام التالي

ستقدم خدمة ESPN Player برامج رياضية مباشرة وحسب الطلب، كما ستتيح للمشتركين الوصول على مدار الساعة بأربع من قنوات ESPN، وهي ESPNU وThe SEC Network وThe ACC Network وThe Longhorn Network من الولايات المتحدة مباشرةً. كما ستوفر مقتطفات من المباريات وبرامج أصلية وتحليلات وتوقعات للمشجعين طوال الوقت.