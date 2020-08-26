إنفيديا تنشر مقطع فيديو يعرض تفاصيل تصميم معالجات الرسومات بين الفن والعلم

لطالما تابعنا التطور الهائل الذي وصلت إليه تقنيات رسومات الحاسوب خلال السنوات الماضية، خاصة مع إضافة تقنيات مميزة تقرب الرسومات أكثر من الواقع. ولعل شركة إنفيديا كانت عاملًا مهمًا فيما وصلنا إليه الآن من خلال تطوير معالجات رسومات تمنح تجارب مذهلة خاصة مع تقنية تتبع الأشعة التي شاهدناها خلال السنتين الماضيتين.

وبين التطور الذي نشاهده كل عام والتجربة المميزة التي نستمتع بها مع معالجات الرسومات القوية، ربما تساءلنا حول كيفية الوصول لهذه النتائج. وهو ما أجابت عن إنفيديا من خلال معلومات بسيطة ومقطع فيديو قبيل إطلاق أحدث معالجات رسومات للشركة بداية الشهر.

وتشير إنفيديا إلى 4 عناصر أساسية تأخذها بالحسبان عند تطوير معالجات الرسومات:

العنصر الحراري: لتوفير حل تبريد مُحسّن لتدفق الهواء يُعاد تصميمه للتغلب على القيود الحالية لتحقيق أقصى كفاءة تبريد.

العنصر الميكانيكي: هيكل ميكانيكي أقوى، بما في ذلك زنبرك جديد منخفض الارتفاع يترك مساحة للغطاء الخلفي.

الكهرباء: تصميم كهربائي مضغوط مزود بموصل طاقة جديد من 12 سنًا يتيح مساحة أكبر للمكونات والتبريد، وهو متوافق مع الموصلات ذات 8 أسنان في مصادر الطاقة الحالية مع محول مضمن.

تصميم المنتج: تصميم متماسك يحتضن الحل الحراري الثوري بينما ينسق بشكل جميل كل عنصر من عناصر بطاقة الرسومات.

تجدر الإشارة إلى أن إنفيديا تستعد لإقامة فعالية خاصة تبث عبر الإنترنت للحديث عن أحدث تقنياتها في 1 سبتمبر المقبل.

لكن للتعريف أكثر بهذه الأمور ومنح الجمهور لمحة بسيطة، قامت الشركة بمحاورة أفضل مهندسيها ومطوريها لمناقشة تقنيات الرسومات بمقطع مصور.

نضع بين أيديكم مقطع إنفيديا: