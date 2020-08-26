إطلاق لعبة Tom and Jerry: Chase للمزيد من البلدان

إذا كنت تعتقد بأن لعبة Tom and Jerry: Chase جديدة فأنت على خطأ، فهي متاحة منذ أكثر من عامين في الصين فقط، كما وثبت شهرة اللعبة بشكل استثنائي مع أكثر من 100 مليون مستخدم مسجل، ولذلك أصدرت NetEase اللعبة أخيرًا في المزيد من المناطق، وأكثر تحديدًا في دول جنوب شرق آسيا “في الفلبين وماليزيا وسنغافورة ولاوس وكمبوديا والمزيد”.

وبهذا الإطلاق، يمكن أن يكون علامة على أن اللعبة ستشق طريقها إلى جميع مناطق العالم، وبغض النظر عن ذلك، فإن حقيقة أن العنوان قد ترك الصين أخيرًا، فهي علامة جيدة على اهتمام الشركة بإطلاق لعبتها للمزيد من الأسواق.

على كلٍ، فيما يخص اللعبة، فهي لعبة أونلاين 4 ضد واحد، وهي قادمة برسومات مثيرة للدهشة، أما بالنسبة إلى طريقة اللعب، فسوف يلعب لاعب واحد دور توم (القط)، وسيلعب الآخرون دور جيري وأصدقائه (الفئران) في محاولة لسرقة الجبن من توم.، على أن تستمر كل جولة نحو 10 دقائق من الزمن.

أخيرًا، لعبة Tom and Jerry: Chase ستكون متاحة للتحميل بشكل مجاني، ومع ذلك فهي مليئة بعمليات شراء داخلية، وما لم تكن تعيش في مناطق الإصدار الحالية، فلن تتمكن بعد من لعب Tom and Jerry: Chase، وإذا رأيت عملية التنزيل الجانبي مناسبة فلك، فنحن لا نوصي بالقيام بذلك إلا إذا كنت تعرف ما تفعله.