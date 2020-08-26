آبل تكشف عن موعد حدث افتراضي في 10 سبتمبر المقبل عن طريق الخطأ!

أظهر حساب شركة آبل على يوتيوب اليوم موعداً لحدث افتراضي سيعقد في 10 سبتمبر المقبل، حيث وصل إشعار تذكير خاطف للحدث المزمع عقده لعدد من المستخدمين الذين استطاعوا التقاط صورة للشاشة قل أن تحذفه الشركة؛ والذي على ما يبدو كان بثاً تجريبياً لحدث إطلاق آيفون حسب موقع 9to5mac.

ومن المرجح أن تكون صانعة الآيفون قد شاركت الموعد عن طريق الخطأ في توقع أن يكون مخصصاً للكشف عن سلسلة آيفون 12، على خطى إعلانها عن سلسلة آيفون 11 العام الماضي الذي تم في نفس التاريخ.

لكن بالنظر لليوم الذي يصادفه التاريخ المزعوم فهو يوم الخميس أي على غير عادة آبل في اتخاذ يوم الثلاثاء مكاناً لمؤتمراتها كما تعودنا عليها، مما يثير الشكك في أن يكون حدث 10 سبتمبر مخصصاً للكشف عن آيفون 12!

وكذلك يفتح باب تكهن برغبة آبل الكشف عن عدد من أجهزتها الأخرى مثل جهاز ماك بوك الجديد المدعوم برقاقتها الخاصة آبل سيلكون ” Apple Silicon ” أو آيباد 10.8 بوصة الذي تحدثت عنه الكثير من التسريبات مسبقاً.

ومع الأخد بالتقارير السابقة التي ذكرت احتمال تأخير إطلاق آيفون 12 حتى أكتوبر بسبب الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها سلاسل توريد الشركة خلال العام على إثر جائحة كورونا والإغلاقات التي طالتها؛ يكن الاحتمال الثاني أقرب للواقع بالكشف عن أجهزة أخرى وليس آيفون 12.

وعلى نفس السياق وبالحديث عن الآيفون الجديد من المتوقع أن يأتي بـ 4 نسخ بمواصفات متباينة تخدم شريحة أكبر من المستخدمين مع اختلاف في حجم الشاشة ودعم الكاميرات، هذا في ظل الحديث عن أخذ نسختين من الأربع مكان كل من هاتف Xr و11 برو اللذان ستوقف آبل عن تصنيعهما حسب بعض الاشاعات.

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المصدر:

9to5mac