Voicey تطبيق جديد للاستماع لرسائل واتساب الصوتية بالوضع الخفي

لطالما كان هناك العديد من التطبيقات المُساعِدة للتطبيقات الشعبية بين المستخدمين، أمثال واتساب وإنستجرام وغيرها، Voicey أحدث هذه التطبيقات، ويمكننا تعريفه بأنه عبارة عن أداة تسمح لك كمستخدم أندرويد بالاستماع إلى الملاحظات الصوتية الواردة على واتساب دون مشاهدة الرسالة، بالتالي توفر الأداة إمكانية الاستماع إلى الصوت دون تقديم تأكيد على أنك قمت بفتح الرسالة، وبدون إظهار إشارة الصح المزدوجة الزرقاء.

من ناحيته، تعرض لك شاشة تطبيق Voicey الملاحظات الصوتية في ثلاث علامات تبويب “اليوم، هذا الأسبوع، الأسبوع الماضي”، ومن خلال الدخول إلى الإعدادات، سوف تتمكّن من حماية الخصوصية ببصمة إصبعك أو رمز إلغاء القفل والاختيار بين وضع الضوء والوضع المُظلم.

في السياق ذاته، أشار القائمون على التطبيق، أنه للاستماع إلى الملاحظات الصوتية دون مشاهدة الرسالة، لابد من تنشيط التنزيل التلقائي للملفات في إعدادات واتساب ومنح التطبيق إذنًا للوصول إلى الملفات عند الطلب، كذلك هناك بعض المميزات الغائبة حاليًا والتي يجري العمل عليها، مثل القدرة على معرفة من أرسل الرسالة وتلقي إشعار عند استلام صوت جديد على واتساب والمزيد.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق Voicey للتحميل على أندرويد مجّانًا، على أن يدعم الإعلانات وهي قابلة للإزالة عبر شراء النسخة الكاملة من داخل التطبيق، ويكفي للعمل معه، أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Voicey .