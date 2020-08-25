Final Cut Pro X يحصل على ميزة الاقتصاص الآلى وإخراج فيديو يوافق المنصات الاجتماعية

حدثت شركة آبل منصة تحرير الفيديو ” Final Cut Pro X ” إذا ما صح التعبير بالمزيد من المزايا والخصائص التي من شأنها تسهيل تحرير الفيديو على مستخدميها من الهواة والمحترفين على حد سواء، وتخصيصه لمنصات التواصل الاجتماعي كلٌ حسب معاييره.

حيث قامت صانعة الآيفون بتدعيم Final Cut Pro X بميزة اقتصاص آلي للفيديوهات بواسطة تقنيات تعلم الآلة وبالتالي تصدير صيغ مناسبة لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بما في ذلك توفير أحجام عمودية وأفقية من الفيديو.

وتعمل الميزة عن طريق تحليل مقاطع الفيديو عبر قراءة ما يسمى بـ” الحركة المهيمنة ” وتحديد الطريقة المناسبة والفعالة لاقتصاص الفيديو، كما يتيح التحديث تحديد أي الأجزاء المراد اقتصاصها يدوياً؛ في حال عدم تلبية ميزة الاقتصاص الآلي رغبة المستخدم في التحديد.

بالإضافة أن المستخدم قد يقوم باستخدام تركيبات مخصصة لاسقاط النص والرسومات على الفيديوهات لكن على الفيديوهات تلك غير الأفقية.

وعلقت آبل على التحديثات الجديدة قائلةً بأن هذه الميزات ستخدم المحررين في تسهيل النقل وتحويل صيغ الفيديو وكذلك رفع الأدء على حد سواء عند العمل على فيديوهات ذات دقة عالية، كما ستخدم العمل الجماعي عن بعد.

وعلى غرار ما سبق حدثت الشركة Final Cut Pro بقدرة ترميز أسرع بثلاث مرات عند تحويل 8K RED RAW إلى ProRes 422 على أجهزة MacBook Pro وأسرع بضعفين على Mac Pro.

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المصدر

Engadget