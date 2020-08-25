متصفح فايرفوكس الجديد يصل المزيد من مستخدمي أندرويد مع تحديثات كبيرة

منذ أكثر من عام، تعمل شركة موزيلا على إعادة تطوير متصفح فايرفوكس لنظام أندرويد ، والذي تم إعادة كتابة أكواده بالكامل، وبالفعل، قامت الشركة بإطلاق متصفحها هذا وبصورته الكاملة على القناة الثابتة، ومع ذلك، هذا الإطلاق كان محدودًا للغاية، الآن أعلنت موزيلا عن البدء في عملية الإطلاق على نطاق واسع وللجميع.

من ناحيته، مع هذه النسخة الجديدة من فايرفوكس، فقد أضافت الشركة ميزات شائعة لدى مستخدمي متصفحها على سطح المكتب في أندرويد، ولعل أبرزها الوضع المظلم، كذلك أوّل شيء ستلاحظ نقل شريط URL إلى الأسفل لاستيعاب شاشات الهواتف الكبيرة، وإذا كنت ترغب في نقله للأعلى فيمكنك ذلك من خلال إعدادات التخصيص.

ميزة رئيسية أخرى تشق طريقها إلى أندرويد وهي Enhanced Tracking Protection، وكما يوحي اسمها، فهي تحميك من أجهزة التتبع التي تحاول إساءة استخدام بيانات التصفح الخاصة بك، وفيما يتعلق بطريقة عملها، فبمجرد فتحك للمتصفّح لأوّل مرة، سيتم مدّم بثلاث مستويات من الجماية “قياسي، صارم، مخصص”، ومع الأوّل وهو الافتراضي، لن يتم حظر أدوات تتبع المحتوة، وسيؤدي التبديل إلى الإعداد الصارم إلى الحظر.

ولم تكتفي موزيلا بهذا الشيء، حيث قامت أيضًا باستحضار ميزة متاحة على تطبيقها Firefox Focus، وهي السماح بتعيين فايرفوكس بفتح الروابط دائمًا في علامة تبويب خاصة “التصفح الخفي”، وهناك ميزة “المجموعات” الجديدة كليًا، حيث ستسمح لك بحفظ مواقع الويب وتنظيمها للزيارات اللاحقة.

الميزة الرئيسية الأخرى التي يتضمنها الإصدار الجديد هي دعم أفضل للإضافات التابعة لجهات خارجية، وحاليًا هناك حوالي 10 من الوظائف الإضافية، مع إشارة الشركة بأنها تخطط لإضافة المزيد مع مرور الوقت، ميزة أخرى، وهي إضافة دعم صورة داخل صورة لمقاطع الفيديو، أي جعل تشغيل الفيديو في نافذة منبثقة بحيث تستمر في تصفح الويب دون أي تأثير يُذكر.

علاوةً على ذلك، تم تصميم فايرفوكس الجديد بناءً على محرك Mozilla GeckoView، بالتالي سيتم تحميل معظم مواقع الويب بشكل أسرع بنحو 10% مقارنة بإصدارات فايرفوكس الأقدم، كذلك، سيجعل هذا المحرك من السهل على موزيلا تقديم التحديثات بوقتها المناسب.

تحديث موزيلا فايرفوكس على أندرويد يصل الجميع خلال أيام

أخيرًا، أشارت موزيلا بأن متصفح فايرفوكس الجديد متاح للتحميل الآن في أوروبا، على أن يصل للجميع خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، أو يمكنك الحصول عليه عبر التحميل الجانبي APK.

المصدر:

Mozilla Blog