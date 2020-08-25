مايكروسوفت تدعم الوورد بميزة النسخ الصوتي للمحادثات

أخيراً دعمت شركة مايكروسوفت برنامج الوورد بميزة ” النسخ الصوتي ” المفيدة التي لطالما قدمتها العديد من الخدمات عبر الشبكة العنكبوتية لتحويل الكلام المحكي والمحادثات سواء في مقطع صوتي أو فيديو إلى نص مكتوب.

وبجلب الميزة إلى برنامج الوورد أصبح الأمر أكثر سهولة على المستخدمين والطلاب منهم على وجه الخصوص لتحويل سلس للمحادثات إلى نصوص كتابية تخدمهم في عمل وإنجاز الأبحاث والتلخيص الدراسي.

فيما يمكن الاستفادة من الميزة عبر نسخ صوتي لحدث مباشر عبر الراديو أو بث مباشر في منصات التواصل أو نقل تلفزيوني بالإضافة لإمكانية رفع المقطع الصوتي أو الفيديو المراد نسخته صوتياً وبدء العمل عليه. بينما يمكن تفعيل الميزة عن طريق الضغط على أيقونة ” Dictate” أعلى الشق الأيمن من النافذة الرئيسية لبرنامج وورد والتي ينبثق عند الضغط عليها نافذة خاصة بالنسخ الصوتي.

ووفقاً لمختبري الخاصية فإنها تقوم بأداء جيد وشبه دقيق، لكن العامل المهم لاستخراج نص كتابي متوافق بشكل كبير مع النص المحكي هو جودة التسجيل في المقطع الصوتي أو مقطع الفيديو، عدا ذلك تقدم خدمة مايكروسوفت الجديدة أداءً جيداً مشابه للمنصات الأخرى التي تقدم خدمة مخصصة للنسخ الصوتي.

أما بالنسبة لمن يمكنه الاستفادة من الميزة واستخدامها؛ فهم مشتركي خدمة مايكروسوفت 365 وبحد أقصى 4 ساعات من النسخ الصوتي شهرياً وبسعة 200 ميجا بايت للملفات المحملة.

وصرحت الشركة بأن الخاصية الجديدة متوفرة حالياً لنسخة الويب من وورد على أن يتم توفيرها نهاية العام على التطبيق لنسختي الأندرويد و iOS، وكما هو ظاهر النسخ الصوتي يستهدف اللغة الإنجليزية حالياً.

المصدر:

Engadget