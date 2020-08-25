كروم يحصل على تحسينات تُسرع الأداء وتَخفض من استهلاك الطاقة والذاكرة

في صخب التحديثات المستمرة التي توفدها الشركات التقنية على متصفحاتها للمحافظة على شعبيتها بل والرفع من حصتها السوقية والسعي وراء الهيمنة على السوق، قامت شركة جوجل بتحسين نقطة ضعف لطالما عانى منها مستخدمي كروم المتصفح الأكثر استخداماً اليوم.

حيث صرحت جوجل في مدونتها أن عملية فتح وتحميل التبويبات في متصفح كروم ستكون أخف وأسرع بنسبة 10% عما عهده المستخدم، مما يعني أن الوقت الذي سيقضيه ريثما يتم التحميل سيقل بفارق ملحوظ وبالتالي إنجاز أسرع للمهمات دون تثبيط ثقل الانتظار من همته.

والنقطة الأهم هنا والتي تعد جوهرية عند الحديث عن متصفح كروم هو تأثيره على الأجهزة التي يشغلها؛ جاء تصريح الشركة بأن التحسينات لا تقتصر فقط على سرعة تحميل التبويبات بل أن البطارية والذاكرة سيكون لهما نصيب، بتوفير الاستهلاك وتخفيض الحمل على التوالي.

وعلى غرار ما سبق تحظى النسخة التجريبية من المتصفح حالياً بتبويب العرض المسبق والذي يتيح للمستخدم مشاهدة نافذة مصغرة تظهر محتوى الموقع عند وضع المؤشر فوقها. كما أن دعم ملفات PDF أصبح أكثر قوة حيث سيدعم كروم الإدخال على هذه الملفات والحفظ عليها والعودة لإكمال الإدخال عبر المتضفح نفسه من بعد الإغلاق بكل سهولة.

وفي تحديث أخر مخصص للأجهزة المحمولة المتحولة 2 في 1 سيقدم المتصفح اقتراح لنقل عنوان URL إلى موقعه الصحيح في المتصفح في حال إدخال المستخدم له في مكان أخر عن عن طريق الخطأ باللمس غير المتعمد على الشاشة.

المصدر:

The Verge