جوجل تقدّم بعض تجارب الواقع المعزز الجديدة في تطبيقها Arts & Culture

أعلنت جوجل اليوم بأنها أضافت بعض تجارب الواقع المعزز “AR” الجديدة إلى تطبيقها المحبوب جدًا Arts & Culture ، وقد أوضحت الشركة بأن هذه النماذج هي جزء من مجموعة من المعروضات التي تمت إضافتها إلى التطبيق وبالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي في لندن ومتحف داروين الحكومي في موسكو وبالتعاون مع مؤسسات أخرى.

من ناحيته، لم تنشر جوجل قائمة بنماذج الواقع المعزز الجديدة، بالتالي قد يتم دمجها مع النماذج القديمة، ومع ذلك، سترى هذه النماذج بمجرد فتح التطبيق والضغط على علامة التبويب “اليوم الجديد”، كما ولم تقتصر على الحيوانات القديمة، حيث سيُتح لك التطبيق أيضًا الوقوف داخل بطن الحوت الأزرق، ومشاهدة وحدة القيادة Apollo 11، والتحديق في القطع الأثرية القديمة، واستكشاف الأعمال الفنية، وحتى خطوة داخل المباني لتجربة معمارية بحتة.

أخيرًا، يمكنك استشكاف هذه النماذج من الآن وأنت مستلقي على أريكتك، كما ولن تحتاج إلى أي تحديث لرؤيتها، ومع ذلك، يفضّل تحميل أحدث إصدار من تطبيق Google Arts & Culture إن وجد.

تحميل تطبيق جوجل Google Arts & Culture.

المصدر:

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