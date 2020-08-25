آبل تستحوذ على شركة تدمج الوجوه الحقيقية مع أفاتار افتراضي

شركة Spaces المتخصصة في الواقع الافتراضي ودمجها مع التطبيقات مثل أفاتار افتراضي تصبح أخر استحواذات آبل.

المزيد من التوسع تجريه شركة آبل في قطاع الواقع الافتراضي عبر الاستحواذ على الشركات الناشئة. والآن مع شركة Spaces التي تتخصص في تقديم تجربة استخدام ضمن الواقع الافتراضي ودمجها مع التطبيقات مثل أفاتار افتراضي يظهر في اجتماعات خدمة محادثات الفيديو زووم.

انفصلت هذه الشركة عن DreamWorks وكانت أولى مشاريعها لعبة واقع افتراضي بتصميم مستوحى من سلسلة أفلام Terminator يلعب بها أربعة أشخاص بطريقة شبه واقعية حيث تكون وجوههم الحقيقية على الشخصيات الافتراضية.

قبل البدء باللعب يتم مسح وجه اللاعب بكاميرا معلقة على الحائط ويتم استخدام الصورة في تركيبها على الأفاتار والشخصية الاقتراضية.

بسبب أزمة فيروس كورونا اضطرت شركة Spaces إلى إغلاق مكاتبها وخدماتها التي تقدمها للشركات، ويبدو أن آبل وجدت فيها فرصة حيث استحوذت على الشركة وتقنياتها بدون الكشف عن قيمة الصفقة.

لدى آبل مزايا مشابهة حيث يتم أخذ تعابير الوجه وتطبيقها على الرموز التعبيرية كما هو الحال مع memoji، لذا قد تقدم الشركة ميزة جديدة مشابهة لها مع إضافة وجوه حقيقية على تلك الرموز، فضلاً عن تطبيقات اخرى في الواقعين الافتراضي والمعزز.

وكالعادة، صرحت آبل حول هذا الاستحواذ بالقول أنها تقوم بشراء الشركات الصغيرة بين الحين والآخر ولكنها لا تقوم بمناقشة المعلومات حولها.

المصدر:

Protocol