AdMob تطبيق جديد من جوجل لتتبع المطورين للإعلانات داخل تطبيقاتهم

جوجل تطلق تطبيق Google AdMob الذي يمثل أداة توفر القدرة للوصول إلى مقاييس المستخدم المهمة وأداء الإعلانات عبر الهاتف الذكي.

أعلنت شركة جوجل مؤخرًا عن تطبيق AdMob الجديد وهو بمثابة النظام الأساسي الذي تستخدمه شركة Mountain View العملاقة لتحقيق الدخل من التطبيقات من خلال الإعلانات الداخلية، بعبارة أخرى، يعد تطبيق Google AdMob أداة توفر القدرة للوصول إلى مقاييس المستخدم المهمة وأداء الإعلانات عبر الهاتف الذكي.

كذلك، سيسمح التطبيق الجديد لجوجل بمراقبة تقدم التطبيقات المطورة، والحصول على المعلومات واتجاهات الإيرادات والأعطال حسب البلد، كما يتيح لأصحاب التطبيقات التحقق من الأرباح وحالة الدفع وغير ذلك الكثير، بالتالي، يمكن الاستعانة به كبديل عن استخدام موقع الويب عبر المتصفح.

من ناحيته أيضًا، ستُلاحظ بأن هذا التطبيق يُقدّم عبر واجهته الرئيسية أربع علامات تبويب تعرض المعلومات بناءً على اليوم والأمس وآخر 7 أيام وآخر 28 يومًا، وتتضمن البيانات قائمة بالتطبيقات وملخصًا للإيرادات ومرات الظهور المقدرة ورسمًا بيانيًا بمؤشرات الأرباح ومرات الظهور.

أخيرًا، يتوفر هذا التطبيق الجديد من جوجل على أندرويد بشكل مجاني بدون أي عمليات شراء داخلية، مع الإشارة أنه ما زال قيد التطوير، لذا قد يكون به بعض الأخطاء التي لو وجدت سيتم حلّها بأقرب فرصة ممكنة.

تحميل تطبيق AdMob عبر متجر جوجل بلاي.