كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية تفكر بافتتاح مصانع في المكسيك

تخطط شركات تصنيع وتجميع الأجهزة الذكية الصينية الكبرى مثل Foxconn لافتتاح مصانع في المكسيك وتقليل اعتمادها على الصين.

أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين إلى تغييرات في استراتيجيات الشركات ما دفع كبرى شركات تصنيع الأجهزة الذكية في الصين إلى التفكير في المكسيك كوجهة جديدة لافتتاح مصانعها فيها.

بحسب وكالة رويترز للأنباء فإن كبرى شركات تجميع وتصنيع الأجهزة الذكية الصينية مثل Foxconn ،Pegatron، و Luxshare تدرس خيار افتتاح مصانع في المكسيك بدلاً من الاعتماد المكثف على الصين.

اختيار المكسيك ليس عبثياً، حيث أن تلك المصانع قد تستفيد من الاتفاقيات التجارية ما بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة ما يسمح لها بالتصدير مع إعفاءات جمركية إلى الولايات المتحدة ضمن ظروف معينة.

هذه ليست المرة الأولى التي تفكر بها شركة فوكسكون تحديداً التصنيع في دول جديدة، فهي تخطط لاستثمار مليار دولار في الهند لتصنيع هواتف آيفون فيها ما يجعلها توفر رسوم جمركية 20% على الأجهزة الإلكترونية.

وفي وقت سابق كانت هناك تصريحات لرئيس مجلس إدارة فوكسكون تفيد بأن الشركة تعمل على البحث عن مكانين جديدين لسلسلة التوريد استجابة لتزايد حدة الصراع الصيني الأميركي، وهذين المكانين قد يكونا الهند والمكسيك.

التوجه للمكسيك لم يحسم بعد، لكنه قيد الدراسة من كل النواح لاسيما الجدوى الاقتصادية ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي آخر العام.

المصدر:

Reuters