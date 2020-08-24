شركة المسح الرقمي “فوكسل” تطلق منتجها الجديد وايتهلمت WhiteHelmet

أعلنت، فوكسل ، شركة المسح الرقمي لتقنية المعلومات، عن إطلاق منصة وايتهلمت WhiteHelmet المخصصة لخدمة قطاع البناء والتشييد كأحدث منتجاتها في المملكة العربية السعودية

وستعمل وايتهلمت WhiteHelmet على تمكين ملاك المشاريع، مكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات من متابعة عمليات الإنشاء عن بعد ومعاينة مواقع البناء من أي مكان وفي أي وقت. كما تهدف لتكوين أرشيف رقمي لكل مرحلة من مراحل البناء وتتيح للمهندسين إضافة ملاحظاتهم على التقارير المرئية على شكل نقاط على الأماكن المحددة.

تتيح المنصة المقارنة بين التقارير بخاصية العرض الثنائي لقياس العمل المُنجز بدقة عالية، وكذلك مشاركتها ليطلع عليها المالك أو مع طرف ثالث.

وبهذه المناسبة، صرح المؤسس والرئيس التنفيذي، عبدالله المهنا أبا الخيل: “صناعة البناء والتشييد هي أقدم صناعة في التاريخ كما أنها ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بعد النفط، في وايتهلمت نعمل لتمكين التحول الرقمي في هذه الصناعة العريقة. باستخدام التقنية كالذكاء الاصطناعي ورؤية الحاسوب، الآن قطاع البناء والتشييد أصبح قادرًا على العمل بطرق لم يسبق لها مثيل ونعمل على تطوير التقنية بشكل مستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائنا، كما نسعى للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع البناء والتشييد.”

حلول مشاكل البناء والتشييد أصبحت سهلة مع وايتهلمت WhiteHelmet من فوكسل

تقول فوكسل أن منصة وايتهلمت WhiteHelmet تحل العديد من المشاكل التي تواجه قطاع البناء والتشييد؛ منها عدم دقة التقارير المقدمة عن موقع المشروع والتي تم معالجتها بإضافة صور 360 درجة عالية الدقة تشمل كامل الموقع لتكون الصورة كاملة موثقة بالوقت والتاريخ. كذلك مشكلة عدم وجود بيانات كافية ودقيقة للإدارة لمعرفة حجم العمل المنجز في المشروع بحيث تم حلها بتوفير توأم رقمي لموقع المشروع على الخوادم السحابية يمكن الاطلاع عليه من أي مكان وفي أي وقت، وهو أيضا يحل مشكلة صعوبة زيارة بعض مواقع البناء لوجودها في مدن مختلفة فضلًا عن محدودية عدد المواقع الممكن زيارتها لكل مهندس، حيث أن المهندس المشرف أو الفاحص يمكنه زيارة أكبر عدد ممكن من مواقع البناء عن بعد ومن مكتبه وهو ما يقلل احتمالية الاصابة بفيروس كوفيد-19.

كما تحل المنصة صعوبة تدوين الملاحظات وأخطاء البناء أو احتمالية فقدان بعضها لأسباب مختلفة، وهنا تقدم خاصية كتابة الملاحظات داخل التقارير المرئية موثقة بالتاريخ وإمكانية فتح محادثة ليطلع عليها المقاول مع إمكانية الإجابة عليها ومتابعتها في التقارير المستقبلية ويمكن طباعة هذه التقارير بكل سهولة.

تشير فوكسل أنه وبعد إطلاق المنصة وفتح التسجيل المبكر، شهدت وايتهلمت قبول عال من العديد من مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات التطوير العقاري بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع وايتهلمت WhiteHelmet يُعد أحد مشاريع مسرعة تقدم في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.