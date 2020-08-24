أخيرًا تطبيق جوجل أناليتكس يدعم الوصول لخصائص التطبيقات والويب و Firebase 

إن كنتم تتذكرون، فقد حصل تطبيق جوجل أناليتكس “Google Analytics” الشهر الماضي على تحديث كبير وفّرت معه الشركة إعادة تصميم كاملة، بما في ذلك تصميم ماتيريال الجديد، فضلًا عن مجموعة من التغيرات في واجهة التطبيق.

الآن، هناك تحديث آخر وجديد، وهو لا يقل أهمية عن التطبيق السابق، حيث في هذا الإصدار، تم أخيرًا إتاحة الوصول إلى خصائص التطبيقات + الويب كذلك الوصول إلى منصة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب المعروفة باسم Firebase، بالإضافة إلى الوصول لبيانات مواقع الويب العادية، وبذلك يُصبح التطبيق أكثر فائدة.

بدوره، قدّمت جوجل خصائص التطبيقات + الويب “Displays App+Web” منذ أكثر من عام، والتي تجمع بيانات الاستخدام لكل من التطبيقات والمواقع في لوحة تحكم واحدة، ودائمًا ما نقول، أن يأتي الشيء الجيد متأخرًا خيرٌ من أن لا يأتي أبدًا.

أخيرًا، تحديث تطبيق جوجل أناليتكس متاح الآن على صفحة التطبيق سواء على نظام تشغيل أندرويد أو على نظام iOS.

تحميل تحديث Google Analytics على أندرويد.

تحميل تحديث Google Analytics على iOS.